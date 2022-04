Mireasa 2022, sezon 5. Tatăl Larisei a intervenit după ce s-a certat cu doamna Mioara și Andrei

”Am vrut să intru în direct pentru a îmi exprima indignarea din cauza acestor două persoane, care nu se opresc din a aduce jigniri, în mai multe rânduri, la adresa Larisei. În primul rând, Larisa, să știți că are părinți, are bunici, are prieteni.

Chiar dacă suntem la mii de kilometri depărtare, nu este singură. Această femeie, până acum câteva zile... nu știu, părerea mea și părerea multora de afară este că nu scotea nici două cuvinte pe zi. Noi nu am jignit pe Andrei, doamna asta...”, a zis domnul Florin, tatăl Larisei.

Atunci Andrei a intervenit și cu un ton ridicat a spus: ”Doamna Mioara. Vă salut. Bună ziua, bună seara. Doamna Mioara”. Și Larisa a vrut să spună că tatăl ei este plecat de mult timp în Spania și din cauza asta se exprimă mai greu în limba română.

”Nu mă luați cu bariera lingvistică, nu merge.”, a zis dur fiul doamnei Mioara.

Ce l-a rugat Larisa pe tatăl ei

Larisa l-a rugat pe tatăl ei să nu li se mai adreseze celor doi și a subliniat că este puternică și se poate apăra singură. ”Mioara așa face de la începutul competiției. Am încercat să mă înțeleg bine cu toată lumea, cum mă înțeleg eu întotdeauna. Eu știu să mă apăr. Vă rog frumos să nu te afecteze nici pe tine, nici pe mama”, a zis concurenta la Mireasa - Capriciile Iubirii de la Antena Stars.

Ea a mai menționat că dacă nu vor dori să încheie scandalul și ea se va ține tare pe poziții. A fost momentul în care Andrei nu a mai ținut cont de nimic și a zis: ”Lariso, aseară mă antrenam și ai venit la mine... Vorbesc eu acum, tati ascultă. Vorbesc și eu că fiica vorbește așa mult și prost. Mă aprind, iar mă aprind. Nu pot să mă liniștesc”.

Concurentul a zis că au stabilit să pună capăt scandalului și că Larisa nu s-a ținut de cuvânt.

Domnul Florin a rugat-o pe Larisa să nu îi mai bage în seamă: ”Tu lasă-i în pace. Sunt anumite persoane, cum au intrat, la ce s-au dus acolo... Tu știi bine, alții s-au dus la ce s-au dus”.

Lui Andrei nu i-a plăcut și a afirmat: ”Vă rog să vă mențineți comentariile că nu e frumos. V-aș ruga eu de la distanță, de unde sunteți.”