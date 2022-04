Mireasa 2022, sezon 5. Un prieten al lui Dani a intervenit în apărarea lui. Ce a spus acesta

Dezvăluirea făcută despre Dani de la Mireasa sezon 5 l-a enervat pe Ion, care a fost indignat să audă că acesta și-a lovit fosta iubită.

”Ai dat cu pumnul într-o fată, boss, sau cu palma?!”, a zis Ion imediat ce materialul a fost difuzat. ”Am dat cu palma, nu cu pumnul”, a răspuns Dani.

”Ai lovit-o, gen, nu?”, a mai spus Ion.

Atunci Dani a afirmat că este ”cam deplasată treaba asta”: ”Nu am ținut-o în spital sau patru zile sub pernă sau nu știu cum. Da, am dat în ea. Nu faceți din asta țap ispășitor sau o dramă.”

Ion s-a enervat și nu a putut să se abțină: ”Nu fac țap ispășitor. Vreau să spun că e un comportament josnic. Eu nu m-am enervat niciodată aici, dar mi-au transpirat palmele. Dacă tu, când te-ai certat cu Ionuț, Ionuț nu ținea cont și îți dădea ție o palmă, tu ce făceai? Te duceai și ziceai că ”mi-am luat bătaie”.”

Ce spune prietenul lui Dani despre faptul că tânărul va avea un copil

”Să mă judece nu are nimeni dreptul, absolut nimeni din lumea asta. Nici măcar telespectatorii. Nimeni nu are dreptul să mă judece. Mama ei a intervenit pentru faptul că a crezut că eu am mințit spunând că nu am copii. Când am fost întrebat dacă am copii, am spus că nu am.

Ea trebuie să nască. Dacă spunea întrebarea ”trebuie să primești sau ceva” da, spuneam cu mare drag. Nu m-am ferit de asta. Este discriminare aici, faptul că am copil și am venit? Ea și-a dorit foarte mult să facă copilul cu mine, după care nu ne-am mai înțeles. Am plecat și am considerat că decât să fac rău, să stau cu ea și să nu mă înțeleg și să-l creștem împreună...”, a zis Dani.

”Când au conceput copilul, ei au stat la o masă și a rămas că se ocupă doar ea și cam atât. Că ea și-l dorește. Probabil îi spunea Yanei la un moment dat. Poate nu a vrut să o sperie din prima.”, a afirmat Dorin, prietenul concurentului la Mireasa-Capriciile Iubirii de la Antena Stars.