Mireasa 2022, sezon 5. Valentin, acuzat că ar avea un copil. Cum se apără concurentul și ce spune mama lui

În ediția live din 3 mai 2022 a fost difuzat un mesaj în care Valentin primește acuzații dure. Un bărbat, care se recomandă George, spune că este căsătorit cu fosta iubită a lui Valentin cu care ar avea un copil.

Acuzații grave la adresa lui Valentin

George susține că, în urmă cu doi ani, Vali i-ar fi oferit femeii 3500 de euro ca să nu spună nimănui că el va avea un copil, ”ca să nu iasă certuri în familia lui”, subliniază bărbatul.

”Mă numesc George și am o relație cu fosta lu Valentin . ... să vă spun cu ce va minte .Valentin are un copil care nu vrea să îl recunoască . În urmă cu doi ani la Hotelul ... din Suceava în luna lu Mai pe data de 24 i a oferit o sumă de bani de 3500 de euro mamei capilului ca să nu spună la nimeni că el v a avea un copil . ca să nu iasă certuri în familia lui . Acum fetița lu Valentin (Andreea) e sănătoasă și frumoasă și în ciuda că el nu a vrut să o recunoască sau să o cunoască vreodată ea este iubită de mulți oameni . Să ne spună de ce ascuns acest secret atâta timp. Eu am tăcut din gură până acum dar să ne spună exact de ce ne minte acest valentin că vrea familie când el și a abandonat propria fiică...

Pot interveni telefonic eu și soția mea că eram cu ea când am luat banii de la valentin ...S AU PUTEM VENI LA BUCUREȘTI SĂ SE AFLE ADEVĂRUL”, este mesajul care a ajuns pe grupurile de Facebook Mireasa.

Cum se apără Valentin de acuzațiile că ar fi mituit-o pe fosta iubită

Valentin a negat informațiile care circulă pe internet despre el. El a precizat că nu avea cum să ajungă în acel loc și a rugat-o pe mama sa să se liniștească.

”Nu pentru tine vreau să clarific situația, ci pentru toți care sunt atât de îngrijorați pentru copilul meu. Valentin nu a plecat din zona Timișoara în acea perioadă. Nu are niciun copil.”, a zis doamna Lăpuștean, care a subliniat că domnul care a trimis mesajul va fi dat în judecată.

”Nu m-am speriat.”, a zis și Alina, căreia i-a pierit zâmbetul atunci când a fost difuzat materialul ce conținea mesajul.

Iubitul fetei a mai adăugat că nimic nu este adevărat și că acest lucru se poate proba cu un test ADN, dacă este nevoie.