Mireasa 2022, sezon 5. Valentin și Alina au avut un date în afara casei. Cei doi s-au tachinat reciproc pe parcursul întâlnirii

”Ne-am plimbat, ne-am simțit bine. Astăzi am șușotit așa, ne-am dat mai mult coate. Mă tachinează pentru că nu mă cunoaște. Se pare că am făcut două gesturi romantice cu ea. Mi-aș fi dorit să o sărut. Nu s-a întâmplat pentru că nu am simțit nici din partea ei”, a afirmat Valentin.

De cealaltă parte, Alina a susținut că e prea devreme pentru un sărut.

Cum a decurs întâlnirea dintre Alina și Valentin de la Mireasa sezon 5

”Încă nu am încredere în el pentru că nu mi-a dat de înțeles că el este sigur pe ce își dorește. Nu cred că există persoane care simt și nu sunt romantice. El nu știe să-și exteriorizeze stările. Mai mult îmi e frică să nu mă implic și să mi-o iau în freză.”, a zis Alina.

De asemenea, fata susține că nu e geloasă momentan, însă nu vrea ca partenerului să-i fugă ochii după alte tinere.

”Cred că mai avem nevoie de timp, de aia sunt atentă la gesturi, la modul cum se uită. Momentan nu simt gelozie, dar dacă ar fi să mă implic într-o relație, nu aș vrea să văd că are opțiuni. Probabil astea m-au făcut să-mi pun mai multe întrebări.”, a spus Alina.

La întoarcerea de la date, cei doi se aflau în bucătărie și doamna Elena a făcut o remarcă usturătoare. ”Ai grijă ce o atrage la tine”, l-a avertizat doamna Elena pe Valentin.