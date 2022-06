Mireasa 2022, sezon 5. Yana a plâns în timpul petrecerii. Ce a emoționat-o și ce părere are mama ei despre Andrei și doamna Mioara

”Ești altcineva cu bretonul ăsta tuns scurt.”, a zis Alina care a intervenit în timpul apelului video cu Yana. Ultima a remarcat faptul că iubitul ei nu i-a spus nimic despre noul look.

”Eu încă nu mă pot obișnui. Andrei nu a spus nimic?!”, a spus logodnica lui Andrei. ”Ți-am spus că ești minunată”, a zis și el.

Yanei i-a plăcut mult momentul de la petrecerea de sâmbătă. ”Mi-a plăcut cu inimioare, cu mesajul tău. Am văzut mesajul tău, ”știu că te uiți la AntenaPlay” și eu, da, ”mă uit la AntenaPlay. Acum te văd pe tine”. Am văzut și mesaj și cântecul. Mi-au dat lacrimile când am văzut chestia asta. Îți dai seama.”, a spus fosta concurentă.

Ce părere are mama Yanei despre Andrei de la Mireasa sezon 5

Yana i-a povestit lui Andrei ce părere are mama ei despre logodnic și viitoarea soacră.

”Am vorbit și cu mama. A văzut că o să fiu... sunt cerută, a fost șocată, bucuroasă. Mi-a zis că de la început, când eu am intrat, dintre toți băieții tu i-ai plăcut cel mai tare. A spus că pe parcurs a fost evident că tu m-ai văzut specială pe mine.

Spunea numai să nu te ratez pe tine. Așa mi-a spus. Eram în șoc. Ea știe ce mi se potrivește și ce nu. Ne-a transmis nouă mesaj să fim înțelepți, să fim răbdători, să fim puternici, că după ce o să trecem prin situația asta, relația o să fie doar mai tare și mai puternică. Să facem orice e posibil. Poate fi o veste bună pentru noi. ”, a zis Yana.

Logodnica lui Andrei a afirmat că mama ei o place foarte mult pe doamna Mioara. ”Zice că este o femeie cu un suflet mare și așa.”, a transmis Yana.

Imediat după ce convorbirea telefonică a ajuns la final, Andrei a mers la mama lui. Când a aflat că părintele Yanei o place foarte mult, doamna Mioara a râs și a spus surprinsă că nu se aștepta. Mai multe detalii în materialul video de mai sus.