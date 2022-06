Mireasa 2022, sezon 5. Leo l-a confruntat pe Robert. Ce a avut să-i reproșeze în legătură cu Nora

Leo a zis că dacă era în locul lui Robert, el nu ar fi luat legătura cu o persoană cu care băiatul nu ar fi dorit să aibă tangențe. ”Nu există nicio explicație care să justifice tot ce s-a întâmplat afară”, a susținut Leo.

Robert a subliniat că la ziua lui a fost făcut un grup și că foștii concurenți de la Mireasa au fost invitați. ”A fost o nebunie”, a zis băiatul.

De ce Leo se simte trădat de Robert

”Nu sunt supărat. Astăzi chiar... M-a trădat. Cât timp a fost în casă, a zis că nu ai cum să stai lângă așa ceva. Aflu că iese afară și primul lucru pe care îl face e să se împrietenească cu persoana respectivă”, a explicat Leo în live.

”Nu pot să înțeleg cum poți să vorbești de rău cu o persoană și să te împrietenești cu ea. Sunt o persoană vertebrală, la mine cuvântul dat e tot. Nu poți să zici că suntem prieteni, frați, dar să faci asta. Nu are nicio scuză. I-am promis, din respect pentru fosta noastră prietenie, o să-i dau șansa să explice.

Capitolul Nora e încheiat, de la Robert vreau. Eu nici nu am știut chestia asta, pe mine m-a deranjat că a avut contact cu ea. Nu pot să accept genul ăsta de oameni lângă mine. Am lăsat trecutul în urmă, Robert face parte din trecut, la fel ca fosta relație. Prietenii mei și familia sunt aici: Anda, mama. Nu am nevoie de trădări. Sunt foarte liniștit.”, a afirmat Leo.

El a zis că mai are câțiva apropiați în casă: Sese, Giovana și Răzvan. Mai multe detalii în materialul video de mai sus.