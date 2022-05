Mireasa 2022, sezon 5. Yana a vrut să se despartă de Andrei după ce s-a spus că are un trecut îndoielnic. Au apărut noi acuzații

”Înțeleg că atunci când ți se întâmplă, e pus și el în situație. Nu mi-a plăcut, nu vreau să fie el pus în această situație. (...) Nu voiam să discut așa despre asta. Pentru mine nu e nimic de discutat. Mă aștept să mai vină niște lucruri. Ați spus așa ieri și... (n.r. de asta se așteaptă să mai vină informații despre ea).”, a zis Yana.

Yana, acuzată că a mințit în privința operațiilor estetice

O imagine trimisă redacției o arată pe Yana într-un colaj, într-o discuție care face trimitere la operațiile estetice ale concurentei de la Mireasa.

Ea este acuzată că și-a modificat nasul și că a mințit atunci când a spus că nu și-ar face operații estetice pentru că îi este teamă de anestezie.

”E nasul meu, nu am operație la nas. Nu am făcut nasul.”, a explicat concurenta de la Mireasa sezozn 5. ”Dacă și-ar fi făcut operație, eu ce aș putea să fac?”, a zis și Andrei.

Yana i-a spus lui Andrei câți bani obișnuia să câștige și cheltuie

Andrei a fost curios câți bani câștiga Yana afară și ce sume cheltuia. Tânăra i-a zis că plătea 150 de euro săptămânal pentru mic dejun și fructe.

”El știe că am lucrat în domeniul frumuseții, făceam sprâncene, unghii. Am lucrat în administrație. La Paris lucram individual, de acasă. Eu am spus și lui Andrei, nu era doar câștigul meu, era și de la bărbatul cu care eram. Am locuit cu el la Paris. Nu am rămas pentru că ne-am despărțit.

Mai multe detalii în materialul video de mai sus.