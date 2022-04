Mireasa 2022, sezonul 5. Alexandra și Cosmin, imagine emoționantă. Cum s-au pozat cei doi recent

Recent, Alexandra a publicat pe Instagram o imagine în care apare alături de iubitul său. Cei doi sunt îmbrăcați lejer și se privesc cu multă dragoste.

Alexandra și Cosmin, imagine emoționantă

Cosmin își ține iubita de mână, în timp ce Alexandra zâmbește și e drăgăstoasă cu el.

Se pare că cei doi s-au bucurat de razele soarelui și au ieșit la plimbare.

Alexandra și Cosmin s-au declarat mulțumiți pentru că s-au cunoscut la Mireasa și au părăsit casa împreună, având în vedere că exista posibilitatea ca unul dintre ei să plece și celălalt să rămână.

La cursa pentru eliminare fanii show-ului Mireasa au avut de ales între Cosmin și Aron și Larisa și Alexandra.

Cosmin a fost votat în număr mare de telespectatori și a primit vestea eliminării cu zâmbetul pe buze. Alexandra a fost bucuroasă când a aflat că va pleca alături de iubitul ei.

Cine sunt Alexandra și Cosmin

Alexandra Maria Ghioca are 22 de ani și s-a înscris la Mireasa pentru că ”vreau să-mi găsesc jumătatea. Am avut o singură relație în care m-am implicat foarte mult, dar el nu era pe aceeași lungime de undă cu mine. Lucrând și de acasă nu am avut posibilitatea să interactionez cu altcineva și am considerat o modalitate bună. Mi-a plăcut foarte mult de Alex din ultimul sezon”.

Părinții Alexandrei au plecat din țară când ea avea 4 ani, în Italia, și a rămas cu bunicii până la varsta de 9 ani. ”După pierderea bunicului, am plecat cu toții în italia. Am făcut școala acolo, în total am stat 13 ani. A fost o experiență care m-a ajutat, mai ales cu studiile, să mă deschid mai mult. ”

Cosmin s-a născut pe 20 iulie 1999 la București. Este singur la părinți. Mama e contabilă și tatăl vitreg la fel (el îi spune tată, deși mama lui nu e căsătorită cu el) este cel care l-a crescut de când avea un an. Pe tatăl biologic l-a cunoscut abia după ce Cosmin a împlinit 18 ani. Se gândește la căsătorie și la copii de mulți ani, mai ales că îi plac mult copiii. Și-ar fi dorit să aibă copii chiar mai devreme.