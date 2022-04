Mireasa 2022, sezonul 5. Alina și Valentin, discuții despre căsătorie. Ce au discutat cei doi

Alina a înțeles că dacă nu se căsătorește în emisiune cu el, acesta va renunța la relația lor. Valentin spune că o vrea pe Alina, dar că este foarte sigur pe sentimentele lui și își dorește o căsătorie.

Alina și Valentin, discuții despre căsătorie

Alina a fost nemulțumită de ceea ce a auzit, mai ales că Valentin a luat această decizie fără să-i spună și ei. Băiatul a spus că nesiguranța nu este în planurile lui și că acum crede că o va dori din ce în ce mai mult pe Alina.

Valentin a spus că dacă după 6 luni de competiție nu își pot da seama de sentimentele lor, cu siguranță relația lor u va merge nici în afara casei. Bărbatul crede că Alina trebuie să fie sinceră cu el și să-i spună încă de acum care sunt planurile lui.

Alina a spus că nu-i garantează nimic o căsătorie. Cu toate acestea, fata vrea să vadă cum se comportă iubitul ei și în alte contexte ca să-și dea seama dacă îl iubește cu adevărat sau nu.

Cei doi s-au amuzat pe măsură ce au văzut materialul.

Doamna Dana a primit o scrisoare despre Alina

Doamna Dana de la Mireasa sezon 5 a primit o scrisoare de la susținătorii săi. În rândurile trimise erau câteva detalii și despre Alina.

”Am primit, Alina... Am zis că nu zic, dar fiind aici, hai să zic, o scrisoare atât de mare numai despre tine, numai răutăți. Nu aș vrea să îți arăt că e aiurea rău. Ca să vezi cum sunt oamenii. Apropo, că ai citit și tu despre mine.

Eu am primit una întreagă, probabil unde am avut și noi discuțiile. Nu mă interesează. Foarte multe răutăți, despre fostul tău care te bârfește pe afară. Atât pot să-ți spun”, i-a zis doamna Dana Alinei atunci când erau în living.

”Nu-mi arătați și mie?!”, a încercat Alina să o facă pe mama lui Leo să se răzgândească. ”Nu mi se pare corect că te-aș întrista. Atât să știi, că ești vorbită de rău pe afară.”, a replicat doamna Dana.

Concurenta a precizat că nu este posibil ca fostul ei soț să vorbească urât despre Alina.

”Când o să afle Alina ce se vorbește despre ea, în trecut, unele lucruri povestite chiar de soțul ei, adică rele, sunt curioasă dacă o să fie la fel de vehement”, a citit doamna Dana.

După ce a citit rândurile, Alina a trimis un mesaj la cameră: ”La fel cum știu că Valentin, dacă nu am mai fi împreună, nu ar mai vorbi despre mine, așa și fostul meu soț nu ar vorbi nimic de rău despre mine.

În primul rând, nu are ce și pentru că suntem oameni normali la cap și ne respectăm. Așa cum eu nu am nimic de spus la adresa persoanei cu care am fost, nici el nu are nimic de spus de rău la adresa mea. Dacă vreți să trimiteți răutăți, să știți că pe noi nu ne afectează”.