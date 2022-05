Mireasa 2022, sezonul 5. Cosmin și Alexandra, la tv împreună. Cum se înțeleg și ce planuri de viitor au

Cei doi au fost prezenți la Xtra Night Show și au vorbit despre planurile lor de viitor. Aceștia au vorbit despre relația lor și spun că s-au stabilit împreună și își doresc să facă o nuntă restrânsă.

Cosmin și Alexandra, la tv împreună, după ce au fost eliminați din casa Mireasa. Ce au spus cei doi

Cosmin și Alexandra au fost prezenți în emisiunea Xtra Night Show, la Dan Capatos, și au vorbit despre relația lor. Aceștia se înțeleg de minune și au vorbit despre planurile lor de viitor.

„Bine v-am găsit. Ați rămas împreună și nu ați luat banii”, le spune Dan Capatos celor doi foști concurenți de la Mireasa.

„Nu ăsta era scopul. Nu ne gândeam că o să vină atât de multă lume s-și găsească iubirea la tv. Mama a pus mai întâi ochii pe ea”, spune Cosmin.

„Nu mi-a făcut nimic Aron. Amândoi am avut un parcurs diferit. Relație e mult spus”, vorbește Alexandra despre cunoașterea cu Aron.

Ce planuri de viitor au Cosmin și Alexandra de la Mireasa sezonul 5

Cei doi au o relație foarte bună și au planuri mari de viitor. Vor o nuntă restrânsă alături de familia și prietenii lor. Cei doi s-au mutat în București împreună și spun despre relația lor că este foarte puternică.

„După ce ieși din emisiune cunoști familia, prietenii. Pe parcurs am arătat ce eram noi 100%, stând non stop în casă, uiți de camere. Acolo doar te focusezi pe relație. În casă noi ne-am ma certat. Momentan ne doream să ne mutăm noi doi singuri. Am făcut asta, abia ne-am liniștit în noul cuib. Am cunoscut familia ei. Vrem să mergem în Italia să stăm o perioadă scurtă de timp”, spune Cosmin.

„În bucurești rămânem. Am finalizat în Italia studiile, am familia acolo. Mergem în vacanță.

Am vorbit despre nuntă, vrem ceva restrâns, în familie”, spune Alexandra.