Mireasa 2022, sezonul 5. Cum a fost Andrei imediat după plecarea Yanei. Care au fost comentariile celor din casă

Andrei plănuia să o ceară pe Yana în emisia live, dar pentru că Yana trebuia să plece imediat, băiatul a cerut-o cu puțin timp înainte de plecare. Yana nu a apucat nici măcar să-și mai facă bagajele, iar Alina, Valentin și doamna Mioara au fost nevoiți să-i strângă lucrurile.

Cum a fost Andrei imediat după plecarea Yanei

Andrei a plâns mult și nu-și mai găsea liniștea în casă. Mamele le-au urat mult noroc și fericire. Toți cei din casă au fost bucuroși pentru cererea în căsătorie și și-au dorit ca fata să rezolve mai repede cu actele ca să poată să se întoarcă în casă.

Sub presiunea emoțiilor, Andrei abia își mai amintea de cursul evenimentelor.

"E minunată, blândă, atentă, iubitoare. Sunt atât de fericit, dar am un gol când mă gândesc la ea", le spunea Andrei mamelor despre iubita sa.

Băiatul doamnei Mioara a spus despre Yana că a suferit mult în emisiune, că a slăbit și a fost multă presiune pe ea. Doamna Mioara a spus că nu-i va reproșa nimic lui Andrei, pentru că nu are dreptul să se implice în viața lui.

Yana a ajuns cu bine în Republica Moldova, a publicat un instastory și și-a anunțat prietenii că s-a întors logodită.

Alina spune că e plictisitor în casa fetelor fără Yana și că stă mai mult singură.

Ce le-a spus Andrei băieților despre noaptea petrecută la hotel cu Yana

Andrei și Yana de la Mireasa au avut parte de o noapte la hotel, la scurt timp după ce moldoveanca a primit vestea că va trebui să părăsească țara.

Imediat cum s-a aflat vestea că Yana trebuie să părăsească România, echipa de productie Mireasa a decis să le ofere lui Andrei și Yanei o noapte la hotel, departe de camerele de filmat.

Reîntors de la hotel după noaptea petrecută cu Yana, Andrei a fost supus unui scurt interogatoriu din partea băieților.

„Cum a fost?”, a întrebat Perneș.

„Cum să fie, am discutat mult elucruri, îți dai seama. Am avut multe lucruri de discutat. Am fost undeva departe, nu cunosc, dar ce condiții acolo. La intrare la hotel am văzut oamenii uitându-se la Mireasa. Și doamna de serviciu ne-a recunoscut”, le-a spus Andrei băieților despre noaptea petrecută cu Yana.

„Realizez că e femeia care îmi doresc să fie în viața mea și sunt fericit. Urmează să vadă care e procedura, dacă se poate întoarce, dacă nu, o să merg eu la ea”.

Viza de şedere pe teritoriul României a concurentei din Republica Moldova era pe cale să expire, astfel că Yana a fost nevoită ca ieri să părăsească emisiunea Mireasa.

Pe drumul către Moldova, Yana a avut parte de o intervenție în direct în emisiunea Mireasa – Capriciile iubirii, unde se afla și Andrei. Cei doi și-au spus că le este deja dor unul de celălalt. Tânăra l-a ncurajat pe logodnicul ei să fie optimist și i-a spus că își dorește să-l țină în brațe.