Mireasa 2022, sezonul 5. Cum s-au distrat Sabrina și Perneș la date. Cei doi au jucat golf împreună

În timp ce Sabrina se apropiase de Andrei, iar Perneș de Yana, cei doi au decis că sentimentele lor reale sunt altele. A dat curs iubirii și acum formează din nou un cuplu.

Cum s-au distrat Sabrina și Perneș la date

După ce s-au împăcat, Sabrina și Perneș au mers la golf. Amândoi sunt împăcați sufletește acum și au decis să-și trăiască momentul.

Au făcut încălzire fizică înainte de partida de golf. Amândoi s-au descurcat foarte bine, chiar dacă niciunul dintre ei nu au mai jucat niciodată. Sabrina a câștigat meciul, iar la final cei doi s-au îmbrățișat.

Au mers mai apoi la o masă împreună și au discutat despre relația dintre ei. Atât Perneș, dar și Sabrina au spus că în perioda despărțirii și-au simțit lipsa și amândoi și-au negat sentimentele. Sabrina a spus că era ceva neterminat între ei și de aceea a decis să mai dea o nouă șansă relației lor.

Sabrina a spus că și-a dat seama de sentimentele ei față de Perneș înainte ca Yana să intre în casă. Fata a spus că îi place mai mult acum ce se întâmplă între ei.

Întrebată de Simona Gherghe cum se simte acum, Sabrina a spus că și ei îi este greu să-și exprime sentimentele, dar totul pare mult mai simplu după ce și-a dat seama ce simte cu adevărat.

Sabrina și Perneș au făcut schimb de roluri

Sabrina i-a mărturisit Larisei că are sentimente pentru Perneș. Cu toate că și-a dorit să o aibă alături, acesta spune că nu știe dacă este pregătit pentru concurenta de la Mireasa sezon 5.

”E un sentiment fain. Știi când mi-am dat seama că simt iar ceva pentru el? Când a fost atunci, de ziua lui. Îți mai amintești? Am stat noi afară toți trei și stăteam pe canapea. Ai văzut că atunci m-a luat în brațe. Fată, mă crezi că era fain? A venit de la amândoi și nu știu, a fost ciudat. Capul îmi zicea: dă-te înapoi, nu sta, și inima doar stai, profită de moment. Dacă mă uit în ochii lui când zâmbește m-am topit.”, i-a zis Sabrina Larisei când se aflau pe terasă.

Sabrina i-a mai mărturisit Larisei că și-a dat seama de ceea ce simte la plecarea Norei: ”Îmi doream să plec acasă în ideea că nu puteam să percep o împăcare. Mă deranja mult să-l văd pe aici și nu cu mine, neputând să fim împreună. E foarte bine că au venit și fete noi. Foarte bine că i-a plăcut cineva, poate trăia și el cu impresia asta, cine știe. Măcar să nu fie dubii.

Eu nu am avut așa sentimente puternice cum a avut el și cum a simțit el. Nici eu nu mă simțeam disponibilă emoțional pentru altcineva. Tot așa am rămas și eu cu impresia, că relația noastră s-a încheiat prea așa, fără să fie consumată. (...) Mai am de lucrat la încrederea mea în el, dar o să vină și asta pe parcurs. (...)