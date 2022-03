Mireasa 2022, sezonul 5. Doamna Dana, reacție după ce mama Norei a intrat din nou în direct. Ce a spus mama lui Leo

Doamna Eniko i-a spus fiicei sale să nu mai dea explicații despre trecut pentru că nimeni nu o va crede. Doamna Dana a ascultat tot discursul doamnei Eniko și a reacționat.

Doamna Dana, reacție după ce mama Norei a intrat din nou în direct

"Asta mi se pare stupid. Nu mai vrea trecutul, dar vrea prezentul. O să cer la Antena PLAY să trimită scrisori atâta timp cât stă în emisiune. Va începe o luptă a mamelor. Eu doresc să aflu din trecutul ei. Eu nu-mi doresc relația. Eu vreau să aflu adevărul."

Leo a spus că nu este de acord cu mama sa și că mesajul ei nu va face decât să alimenteze și mai multe mesaje false și scrisori de acasă.

Sabrina este de acord cu doamna Dana și Larisa la fel. Fetele sunt de acord că fata nu trebuie să dea prea multe detalii din trecut, dar niciuna dintre ele nu este de acord cu faptul că Nora îl minte pe Leo.

Doamna Dana i-a adresat azi Norei o întrebare. De unde a avut bani să cumpere hectare de pământ pentru a salva ONG-ul de care s-a vorbit în scrisoriile primite iubitul ei. Nora a declarat că nu va mai da detalii despre trecutul ei în emisiune.

Leo nu mai are nimic de spus și doar stă și ascultă. Băiatul alege să ignore ce se întâmplă în jurul lui și vrea să lămurească totul în afara competiției.

Nora a recunoscut pentru a doua oară că a mințit

Nora de la Mireasa sezon 5 a afirmat că a mințit din nou în privința vârstei fostului iubit. Se pare că acesta era cu 37 de ani mai mare.

Pe adresa redacției au fost trimite informații conform cărora fostul iubit al Norei ar fi cu 37 de ani mai mare.

”Nu este adevărat. Nu vreau să dau detalii, detaliile astea i le dau lui Leo. Nu știam câți ani are, am aflat... Relația asta nu a vrut să îl amănunțesc, cu vârsta, cu numele. Am greșit, nu i-am zis ce vârstă avea. Eu nu am aflat vârsta domnului.

Știam că e cu 37 de ani mai mare ieri. Nu voiam să dau... nu înțeleg de ce se ține de relația asta foarte tare. Nimeni nu are dreptul... Da, 37 de ani, nimeni nu știe de ce eram într-o relație cu el, nimeni nu știe motivele. Eram într-o situație în care am intrat în relația respectivă, mai multe detalii o să i le dau lui (n.r. Leo). Mă simt foarte prost”, a zis Nora.

”Îmi asum că am mințit, ok.”, a mai adăugat iubita lui Leo, care a susținut că nu este căsătorit. ”Eu știu foarte clar când s-a pronunțat divorțul. Eu știu foarte clar când s-a semnat divorțul. S-a făcut partaj”, a mai zis Nora.