Mireasa 2022, sezonul 5. Giovana, în conflict cu mamele din casa Mireasa. Ce a vrut concurenta să spună

Ana, fetița Simonei Gherghe, a venit cu stare febrilă ieri de la grădiniță. După mai multe teste rapide negative, vedeta a decis să-i facă și un test PCR. Rezultatul a venit într-una dintre pauzele de publicitate, iar Simona a anunțat că este în siguranță și că micuța doar a răcit, nu are un rezultat pozitiv.

Ieri, Giovana a fost subiect de discuție în emisia live. S-a difuzat un material în emisiune în care concurenta a discutat cu doamna Eleonora și a spus că mamele și-au schimbat atitudinea după ce acesta a fost numită mama săptămânii.

Giovana, în conflict cu mamele din casa Mireasa

Giovana a spus în direct că doamna Dana și doamna Elena au fost deranjate de faptul că doamna Eleonora a fost numită mama săptămânii. Mama lui Leo i-a spus blondinei în direct că este "obraznică", iar bunica Elena a început să plângă.

Discuțiile au continuat și după emisia live, iar Giovana i-a adresat cuvinte care au deranjat-o pe doamna Dana. Vâlva creată în casă a scos la iveală și alte păreri despre Giovana.

Alexandra, Sabrina și Nora au spus că nu îi înțeleg atitudinea fetei, mai ales că ea a spus că a avut de suferit în trecut din cauza relațiilor pe care le-a avut. Fetele sunt deranjate și de faptul că Giovana a spus că ea este prințesa casei.

Giovana a spus ieri că a fost abuzată fizic în fostele relații, ar povestea ei de viață le-a impresionat atât pe mame, dar și pe fete. Doamna Dana a fost deranjată de faptul că ea a ținut-o la suflet pe Giovana, iar acum concurenta tocmai pe ea o atacă.

Doamna Eleonora a rugat-o pe Giovana să-și arate și partea cea bună și a mărturisit că îi place că blondina este extrem de sinceră și spune tot ce are pe suflet.

Întrebat azi de Simona Gherghe dacă a exagerat, Giovana spune că nu crede acest lucru și că deși tonul ei a fost tăios, ea va rămâne la fel de directă.

Cine este Giovana Ciorba

Giovana are 21 de ani și este din Timișoara. Intrarea in casa Mireasa speră sa fie o oportunitate: ”De toate relațiile de până acum numai eu am tras si apoi ei au venit la mine. Așa ca mi-am propus sa nu mai trag de nimeni. Eu cred foarte mult in dragoste la prima vedere.”

Concurenta este trader, om care tranzacționează criptomonede. E singură ”de pe la sfarsitul lunii august, după o relație de câteva luni”.

La Mireasa speră să întâlnească un bărbat respectuos, de încredere: ”Să fim cei mai buni prieteni, sa putem sa ne spunem orice. Fizic nu ma intereseaza, nu mă uit la asta. Mulți mi-au zis de multe ori ce-i cu urâtul asta, dar nu m-a interest niciodată. Ca, uite! Și dacă-i frumos și te bate, ce conteaza frumusețea?! Oricum e trecătoare.”