Mireasa 2022, sezonul 5. Ionuț și Dani au fost în conflict. Amenințările au curs fără încetare

După ce imaginile s-au difuzat ieri în emisiune, cei doi au mai avut de comentat. S-au certat și și-au aruncat cuvinte grele. Ionuț l-a chemat afară pe Dani, semn că a vrut să sară la bătaie, dar Dani nu a ieșit.

Ionuț și Dani au fost în conflict

Dani a spus că Ionuț și Perneș au venit în emisiune pentru imagine. Discuțiile dintre ei au deranjat casa. Adrian i-a spus lui Ionuț că nu are o gândire bună și că cearta nu duce la nimic bun.

Dani a spus că o iubește pe Yana și regretă că nu a dar frâu liber sentimentelor din prima. Acesta îl acuză pe Perneș că a acaparat-o, iar Yana a spus că are nevoie de timp ca să proceseze toate informațiile.

Simona Gherghe le-a atras atenția celor doi că nu au un comportament ok. Cei doi au primit avertisment. Prezentatoarea i-a rugat să se evite reciproc și să nu mai interacționeze unul cu altul.

Perneș a spus că afirmațiile lui Dani nu-l deranjează. Acesta a spus că pentru el noul concurent nu contează.

Cine este Dani de la Mireasa

„Sunt din Arad, am 25 de ani, am făcut box, în familie a fost întotdeauna Dumnezeu și sportul”.

Dani a vorbit cu lacrimi în ochi despre box, spunând că și-ar fi dorit să practice un sport fără contact.

Mama mea ste pocăită, bunicii mei la fel. În familia noastră am avut o relație mai apropiată cu Dumnezeu. Sunt agil, altruist, curajos, creativ, un băiat foarte sensibil și îmi place ca fata de lângă mine să poată discuta de la politică, până la stele. Operațiile estetice nu mă deranjează. N-am avut decât o relație, până anul trecut. Am suferit foarte mult. După ce ne-am despărțit s-a cuplat cu cel mai bun prieten al meu”

Cine sunt Ionuț și doamna Monica de la Mireasa

Simona Gherghe a fost încântată să vadă cât de bine arată doamna Monica: „Am trăit s-o văd și pe asta, a intrat o mamă de vârsta mea”.

„Mă numesc Ionuț Cristian, sunt din Târgu Jiu, am 21 de ani. Am practicat fotbalul. A fost una dintre pasiunile mele. Tata a fost puțin mai dur cu mine când eram mai micuț. La vârsta de 19 ani am fost curier și acum îmi practic pasiunea mea cu mașinile. Sunt ordonat, obsedat de curățenie. Am avut doar două relații serioase până la 21 de ani. Pe cea de-a doua am iubit-o foarte mult, doar că am aflat că avea o relație cu un alt băiat. Am venit la Mireasa pentru a-mi găsi jumătatea. Îmi doresc să plec însurat.

„Mă numesc Monica, am 44 de ani și am doi băieți. Fata care îmi va deveni noră mi-aș dori să fie unică, a spus doamna Monica.