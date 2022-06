Mireasa 2022, sezonul 5. Nora și Aron, fotografie împreună: "Prietenia e lucrul cel mai greu de explicat"

Nora a ieșit din casa Mireasa după ce starea ei de sănătate s-a agravat în urma conflictului cu doamna Dana, mama lui Leo. Nora și Leo au avut o relație, dar mama băiatului nu a fost deloc de acord cu iubirea lor din cauza trecutului fetei.

Nora și Aron, fotografie împreună

Deși a luptat mult pentru relația ei, la un moment dat starea de sănătate a Norei s-a agravat, iar medicii au recomandat ca fata să părăsească casa Mireasa pentru a merge acasă și a primi îngrijiri medicale corespunzătoare.

Atunci când a plecat din casa Mireasa, Leo și Nora s-au despărțit, dar și-au promis că se vor căuta afară. Cu toate acestea, Leo are acum o nouă relație cu Anda.

Aron a părăsit și el casa Mireasa în urma unei curse de eliminare. În ciuda faptului că a avut două relații în casă, cu Alexandra și cu Elena, nici el nu și-a găsit fericirea în competiție.

După ce a fost eliminat, Nora și Aron s-au întâlnit. Cei doi s-au fotografiat împreună, iar Nora a publicat imaginea pe contul ei de Instagram. Aceasta este descrierea imaginii: "Prietenia e lucrul cel mai greu de explicat. Nu este ceva ce se poate învăța la școală. Dar dacă nu ai învățat ce înseamnă prietenia, nu ai învățat nimic."

Aron a comentat la fotografie și a scris următorul text: "Nașa mea 🔝🥵😘te pup🤍".

Fanii nu au avut cum să rateze această postare și le-au spus că sunt frumoși și că le doresc să rămână toată viața foarte buni prieteni. Au fost și oameni care le-au spus că le stă bine împreună, dar și cârcotași: "Si asa pui mâinile pe prieteni?".

Mesajul lui Aron după ce a fost eliminat

În Gala Mireasa din 21 mai 2022, Aron a fost eliminat. Tânărul a plecat singur spre casă pentru că bunica lui, doamna Elena, a rămas în competiție pentru a îl însoți pe Sese.

Aron a primit bucuros vestea, mai ales că nu o dată și-a exprimat dorința de a pleca acasă. Fostul concurent de la Mireasa sezon 5 nu a avut noroc să-și găsescă pe cineva în show-ul matrimonial.

Mai întâi, el a fost interesat de Alexandra, cu care a format un cuplu. Totuși, după câteva săptămâni, cei doi s-au despărțit. De vină erau, spunea tânăra, reacțiile lui.

Ea s-a orientat rapid către Cosmin, cu care are și acum un cuplu, în afara competiției. Aron a încercat să o recâștige în perioada când iubitul ei era pedepsit pentru accesul de violență, însă fără succes. După eliminare, Aron a rămas o noapte în București și apoi s-a îndreptat spre casă. Din camera de hotel, el a postat un mesaj pe Instagram.

”Buna dragilor !!! După un timp de 4 luni ne revedem ! Ma bucur sa fiu alături de voi și sper ca și voi va bucurați deodată cu mine ! Am trăit experiența vieții mele și cu siguranța nu regret o secunda ! Așa ca 2022 cel mai tare an ever ! Mulțumesc tuturor!”, a scris Aron pe contul său de Instagram.