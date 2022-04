Mireasa 2022, sezonul 5. Perneș, în rolul de gazdă pentru Yana. Cum se înțeleg cei doi

Perneș a vrut să se asigure că Yana e dispusă să se mute în România. Yana a spus că vrea un bărbat cu 6-7 ani mai mare pentru că se înțelege mai bine cu bărbații maturi.

Perneș, în rolul de gazdă pentru Yana

Perneș a spus că o place mult, iar Alina și Perneș i-au spus să nu se mai grăbească și să-i dea spațiu. Yana a spus despre ea că este destul de introvertită, dar în relație totul depinde de partenerul de cuplu.

Băiatul i-a spus Yanei că în momentul de față simte doar respect față de Sabrina. În emisia live de azi, Perneș a spus că nu mai simte iubire față de Sabrina și că își îndreaptă atenția spre Yana.

Fata a înțeles din toată discuția cu Perneș că totul s-a terminat între el și Sabrina. Concurenta a mai spus că se simte foarte bine în compania lui și că lasă timpul să-și spună cuvântul. Yana este o fată frumoasă care a intrat în casa Mireasa în gala din data de 2 aprilie 2022.

Cine este Yana, noua concurentă de la Mireasa

„Mă numesc Yana, am 23 de ani în Republica Moldova. De la 18 ani eu mă bazez numai pe mine și nu pe altcineva. Activez în domeniul frumuseții. Caut un bărbat cu care să am interese comune. Să fie inteligent. Eu cred că eu sunt o persoană destul de sensibilă, naivă, și câteodată nu am încredere în oameni. Ultima relație n-a mers din cauza mai multor factori. Aveam 18 ani când l-am întâlnit, el era mai mare cu 6 ani decât mine. Pe parcurs am înțeles că aveam dorințe diferite. El m-a înșelat, eu l-am iubit din tot sufletul. M-a afectat foarte tare asta. Eu am vrut copii cu el. Eu nu intru pentru cineva anume. Intru cu inima deschisă”.