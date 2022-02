Mireasa 2022, sezonul 5. Sabrina și Perneș s-au certat la petrecere. Concurenta l-a respins pe iubitul ei

După ce a încercat să discute cu ea despre situația lor, despre Eleonora, Sabrina și-a respins iubitul și a spus că nu mai poate cu această situație.

Sabrina și Perneș s-au certat la petrecere

Ea nu și-a dorit să discute nimic serios la petrecere și concurenta a spus că vrea doar să se distreze.

Sabrina a spus azi că nici ea nu s-a simțit bine după ce a văzut imaginile și pare că totul a fost forțat. Cei doi au fost sfătuiți de cei din casă să fie mai atenți la sentimentele lor și să discute mai mult pentru ca aceste imagini să nu mai existe.

Sabrina a plâns mult și s-a simțit sufocată de Perneș. Acesta îi cerea să îi spună ceea ce simte, dar fata avea pur și simplu nevoie de o pauză și nu dorea să îl mai aibă pe iubitul ei prin preajmă.

Tânăra a dorit distracție după o săptămână în care nu s-a simțit deloc bine, dar totul s-a terminat când Perneș pur și simplu nu îi dădea pace.

Sabrina, victima abuzului domestic

Sabrina i-a povestit Alinei că a fost victima violenței domestice în ambele relații serioase pe care le-a avut. Perneș, iubitul ei de la Mireasa sezon 5, nu a insistat să afle mai multe despre acest subiect pentru a nu o pune pe Sabrina într-o situație neplăcută.

”Aveam poze și i le-am arătat lui tata. A început să plângă. Că de ce nu i-am zis... Că de ce nu știu ce... Nu am zis nimănui. Știau prietenii mei, dar după ce a trecut ziua mea le-am zis. Toate s-au întâmplat anul trecut. Cred că înainte de ziua mea, să zic o săptămână, două... cred că s-a întâmplat cea mai nașpa fază.

Și nu era prima oară oricum când treceam prin asta. Am mai trecut și în relația aia de patru ani. Am zis că nu o să mai pățesc așa ceva și uite că am pățit iar. Și apoi ne-am împăcat.

De asta am eu o problemă cu oamenii care urmă și din astea, că mă ia groaza. Mama încă nu cred că știe. N-ai cum să zici lucrurile astea părinților. Tata tot încerca să înțeleagă ce nu merge...”, a zis Sabrina.

Tânăra a recunoscut că s-a întors la fostul iubit, în ciuda faptului că era violent, și că nu a spus nimănui. Asta pentru că prietenii și familia nu ar fi fost de acord. Însă curând a avut loc o întâmplare care a făcut-o să realizeze că această relație trebuie să ajungă la sfârșit.