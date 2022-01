Mireasa 2022, sezonul 5. Valentin a mers și el în casa fetelor. Concurentul e sincer, încrezător și dornic de o relație

Valentin Lupăștean se consideră o persoană activă, înțelegătoare, răbdătoare: "Ofer respect și mă implic foarte mult acolo unde și văd că primesc. Îmi place să fac pe prostul sau sa las capul jos dacă simt ca cineva se face de rușine."

Valentin a mers și el în casa fetelor

Ultima lui relație s-a încheiat acum 5 luni. A fost o ultima încercare, după o relație de 4 ani: "Ne-am despărțit de mai multe ori, ne-am mai dat șanse și am hotarat ca e mai bine așa. Fiecare pe drumul lui.

Ne-am cunoscut online, am ieșit la intalnire, ne-am văzut mult la cafele, pana ne-am plictisit, apoi eu am fost plecat în Germania, am tot ținut legătura – plecam o luna maxim și apoi am devenit un cuplu. Ne-am făcut cateva promisiuni încă de la început și am rugat-o doar să încerce să fie femeie și să fie gospodină. Ne-am luat un apartament în chirie. Nu concepeam să stăm cu părinții.

La început, a fost bine și frumos, apoi au apărut probleme. Ne tot căutam nod in papura. Ea era foarte geloasă, eu nu am avut prea mult timp să-i ofer pentru ca eram cu job-ul. Și așa am ajuns sa punem punct".

Valentin a avut un blind date cu Lucy

Cei doi au avut emoții, dar s-au descurcat de minune la blind date. Lucy a spus că a renunțat la job pentru a veni la Mireasa și că are 25 de ani. Aceasta este pasionată de resurse umane și vrea să evolueze pe plan profesional.

Lucica a spus că este fascinată de Timișoara, orașul în care locuiește Valentin. Tânăra a spus că este pregătită să întemeieze o familie și e dispusă să renunțe la tot pentru a avea copii și un soț în viitorul apropiat.

Lucrurile au decurs bine între ei și s-au înțeles bine, chiar s-au plăcut și au căzut de acord pe mai multe subiecte. Chiar și din punct de vedere sentimental pare că se potrivesc și amândoi au suferit în dragoste.

Lucy a spus că nu a reținut cum se numește băiatul pe care l-a cunoscut, dar știe sigur că are 29 de ani.

Valentin a spus după ce le-a cunoscut pe fete că i-ar plăcea ca mireasa lui să se mute la el, dar nu exclude ca el să plece chiar și din țară pentru ea. Religia iubitei nu contează pentru Valentin.