Simona de la Mireasa sezonul 7 e transformată după ce a divorțat de Andrei. Tânăra este foarte activă în social media, unde postează numeroase imagini.

La câteva luni de la momentul în care relația cu Andrei a ajuns la final, Simona a revenit în social media. După despărțire, a preferat să fie discretă.

Mireasa sezonul 7. Simona s-a transformat după divorțul de Andrei. Cum arată acum

Relația dintre Andrei și Simona a ajuns la final în 2024, după ce s-au căsătorit în iulie 2023. S-au stabilit la București, dar se pare că lucrurile nu au mers între ei.

După separare, Andrei a părut că și-a găsit fericirea în brațele altei femei. Însă legătura a fost de scurtă durată.

Apoi, tânărul și-a concentrat atenția pe muncă și casa pe care o construia. De cealaltă parte, Simona este foarte discretă. Fosta concurentă de la Mireasa sezonul 7 nu a dat detalii despre viața sa pe internet, dar postează o mulțime de fotografii cu ea.

Simona este schimbată, s-a vopsit și a ales o culoare mai închisă. Cele mai multe imagini sunt realizate în mașină, semn că tânăra este ocupată.

Mireasa sezonul 7. De ce s-au despărțit Andrei și Simona. Cum au ajuns la divorț: ”Mi-a fost rușine de familia ei”

Într-un live pe Tiktok, Andrei a dezvăluit care au fost motivele pentru care el și Simona s-au despărțit. Nu este vorba despre infidelitate, afirmă el.

”Amândoi am vrut divorț. Pur și simplu s-a întâmplat, ne-am despărțit și asta e. Am suferit un pic. Nu a mai mers, nu ne-am mai înțeles. Fiecare pe drumul lui și asta e. Am zis, fiecare om are principiile lui și atât pentru ea, cât și pentru mine, cred că ăsta a fost un motiv destul de bun să încheiem și asta e. Cu toate că respect, mi-a fost foarte rușine de familia ei și asta e.”, a spus Andrei.

Internauții s-au gândit că banii ar fi fost un motiv, iar fostul concurent de la Mireasa sezonul 7 a negat: ”Oricum avea bani, dar na”.

Andrei a afirmat că este foarte bine, s-a mutat în Iași și spune că el este cel care a inițiat separarea: ”Nu m-a înselat nimeni. Pur și simplu am încheiat-o eu. Nu era genul de persoană care să înșele. Pur și simplu am încheiat-o și asta e. Eu am ales chestia asta. Eu am lăsat-o pe ea, nu ea pe mine. Nu mă laud că am lăsat-o, dar de ce să stau cu o persoană care nu cred că era ok toată viața. Am pus în balanță anumite chestii și asta e.”

Andrei a încheiat prin a spune că o respectă pe Simona și a făcut apel să nu se vorbească urât despre ea.