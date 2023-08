Mireasa: Confesiuni. Cum comentează Dani acuzațiile că ar fi fost fals în timpul competiției Mireasa sezon 7

Dani și Daiana au fost protagoniștii episodului 7 Mireasa: Confesiuni. Întrebat cum comentează faptul că foștii colegi de competiție l-au numit ”fals”, Dani a încercat să explice ce fel de strategie a avut.

După ce mai mulți colegi de competiție l-au numit fals, Dani a explicat faptul că a avut, într-adevăr, o strategie, însă este vorba despre una care să-i ajute pe el și pe Daiana să iasă împreună din casa Mireasa.

Cum comentează Dani acuzațiile că ar fi fost fals în timpul competiției Mireasa sezon 7

În episodul 7 Mireasa: Confesiuni, Dani s-a apărat și a explicat de ce îl văd ceilalți ca fiind ”fals”.

”E mult dus cuvântul fals. Toată experiența asta este o competiție. Eu am văzut competiția exact ca pe un joc. În jocul ăsta erau eu cu Daiana, să facem cumva să trecem cumva printre ei și cu ei, cum ar fi mai bine, ca să ajungem spre final, să ieșim cum ne-am dorit și ne-am spus-o în fiecare lună, în fiecare săptămână, ne dorim să ieșim de mână, nu separați. Cum am făcut noi cel mai bine, ne facem să ne jucăm cartea, cum ni s-a spus și că e ok, și strategia noastră cum a fost să ajungem să ieșim de mână împreună.”, a zis Dani.

Daiana a menționat că nu i se pare nimic fals. ”Nu plecam cu ei de mână. Ce contează e că nu s-a jucat cu mine. Ce a făcut cu restul, pentru binele nostru, asta e partea a doua. Fiecare consideră cum vrea”, a susținut Daiana.

