Mireasa: Confesiuni. Cuplul care s-a format la îndemnul susținătorilor, conform lui Andrei: ”Se credea la Insula Iubirii”

Andrei consideră că perechea Marius- Ioana s-a format la îndemnul susținătorilor, băiatul fiind cu gândul la marele premiu al competiției Mireasa.

”Marius a greșit emisiunea, Marius era probabil pentru Insula Iubirii sau ispită sau ceva de genul. Așa consider eu. Ioana s-a grăbit. Nu văd lucruri reale între ei, o chestie, să văd iubirea aia reală pe care o susțin ei. Poate mă înșel...”, a zis Andrei.

Întrebat dacă e de părere că Ioana s-ar fi potrivit mai bine cu Andrei, el a zis: ”Da. Ioana e o tipă mai calmă, mai temperată și un soi de limbaj pe care îl folosește, accentul pe care îl au și el și ea. Similitudini erau. El a plecat frumos spre ea. M-am bucurat tare mult pentru că Ioana, am considerat eu, că ar fi intrat pentru mine în emisiune. Așa consider eu, așa am văzut eu din cartea de vizită. Poate greșesc. La noi n-a fost să fie.”

”Marius și Ioana nici gând. Și Marius, tentativele pe care le-a avut cu Daria și toate chestiile astea...”, a mai adăugat Andrei.

El spune că probabil mătușa Mirela vede iubire la Marius și Ioana cum vede el la Ana și Daniel: ”Adică nu văd nimic. Pentru mine sunt superficiali 100%. Ambele cupluri să se întâmple doar să ajungă acolo, la câștig, mai departe vedem noi. Daniel a știut unde să se arunce, iar la Marius s-a înfiripat așa pe drum, cumva a știut să o agațe. (...)

De afară a venit toată susținerea. Marius a primit anumite scrisori, cumva lumea a văzut sau chiar susținătorii lui, direcția i-a spus-o cineva de afară. Era și de maleat Ioana, nu îți trebuie multă școală cu ea. Știi să-i spui o vrăjeală, două, ajungi undeva la inima ei. Cu Daria nu a putut să facă treaba asta”.

