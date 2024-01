Mireasa: Confesiuni. Andreea dă explicații după ce Madi a acuzat-o că e îndrăgostită de Marius, pe care l-ar cunoaște de doi ani

Andreea a oferit explicații după ce Madi a acuzat-o că e îndrăgostită de Marius, pe care l-ar fi cunoscut în afara competiției.

La Mireasa Confesiuni, Madi a spus că Marius și Andreea se cunosc de doi ani, din afara casei Mireasa, și că tânăra e foarte îndrăgostită de soțul Ioanei.

”Ieșind afară și având acces la telefoane, am văzut multe lucruri, multe chestii care nu se știau. Probabil dacă se știau atunci, toată lumea își schimba părerea. Mă refer la anumite persoane, despre Andreea și despre Marius. Nu am avut niciun conflict cu niciunul în casă, dacă se știa chestia asta, toată lumea își schimba părerea. Ei s-ar fi cunoscut afară de doi ani de zile. Am niște surse, circulă peste tot. Atât pot să spun. Nu poate fi doar o bârfă, nu pot să spun sursa respectivă. Sursa poate fi chiar ea.”, a zis Madi.

Mireasa: Confesiuni. Andreea dă explicații după ce Madi a afirmat că ea și Marius s-ar fi cunoscut din afara competiției

Când a venit rândul ei la emisiunea exclusivă AntenaPLAY, Andreea a elucidat misterul.

”Mi s-a spus, chiar aici la Confesiuni, că tu și Marius vă cunoșteați de afară...”, a zis Andreea Primera.

Fosta concurentă din sezonul 8 a negat afirmațiile făcute de Madi. Spune că îl știa pe Marius de pe internet și că nu au interacționat niciodată.

”Nu ne cunoșteam de afară. Eu îl știam pe Marius de pe Instagram, l-am avut la un moment dat la urmăriri, pe fostul cont de Instagram. Asta a fost tot. Să ne cunoaștem sau să schimbăm două vorbe, nu”, a răspuns Andreea.

”Nu am interacționat.”, a afirmat fosta concurentă când a fost întrebată dacă au vorbit. Ea a mărturisit că au discutat despre asta în casa Mireasa: ”Am discutat în casă și i-am spus faptul că-l știam de pe Instagram și așa mai departe. Cam asta a fost tot.”

Andreea a afirmat că intrarea în competiție a lui Marius nu a făcut-o să renunțe la relația cu Bogdan.

”Marius a intrat în competiție înainte ca noi doi să formăm un cuplu, dacă nu mă înșel. În momentul în care am decis să intrăm în cuplu, efectiv nu m-a mai interesat altă persoană din jurul meu. Ulterior, după ce ne-am despărțit, da, m-am orientat către Marius. Îndrăgostit e mult spus, Marius este, într-adevăr, un bărbat frumos, dar m-am rezumat doar la atât”, a explicat Andreea.

