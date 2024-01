Mireasa sezonul 8. Anunțul Dariei după ce fanii au observat lipsa ei și a lui Adrian în mediul online. Ce a spus

Daria și Adrian nu au mai făcut live, așa cum i-au obișnuit pe telespectatorii emisiunii Mireasa. De aceea, aceștia au presupus că s-a întâmplat ceva cu ei. Fosta concurentă din sezonul 8 a lămurit situația.

Daria a spus câteva cuvinte pe Instagram Stories, după ce a lipsit o perioadă de pe social media. Ea a precizat că au primit o mulțime de mesaje de la susținătorii ei și ai lui Adrian, care îi întrebau ce s-a întâmplat cu ei.

Anunțul Dariei după ce fanii au observat lipsa ei și a lui Adrian din online. Ce a spus

Daria a explicat că nu este cazul ca susținătorii lor să se îngrijoreze. Ea a subliniat că sunt tot împreună, la Cluj, și că au avut nevoie de odihnă după ce au petrecut weekend-ul trecut.

De asemenea, fosta concurentă din sezonul 8 Mireasa a afirmat că vor pleca într-o nouă călătorie, așa că aveau nevoie de forțe proaspete.

”Am zis să intru aici, să vorbesc cu voi puțin, pentru că multe dintre voi mi-ați dat mesaje să ne întrebați dacă suntem bine, de ce nu am intrat pe live. Momentan sunt aici, la masă cu Adi, mănânc o salată. Am fost foarte obosiți, sâmbătă după petrecere, am stat toată ziua în pat, ne-am uitat la filme și am dormit. O să ne băgăm curând la somn, dimineața ne vom trezi cu noaptea în cap să plecăm la drum”, a spus Daria pe Instagram.

Povestea de iubire dintre Daria și Adrian

Adrian s-a arătat interesat de Daria încă de la începutul sezonului 8 Mireasa, însă fata a făcut alte alegeri. Inițial, ea și Liviu au fost într-o cunoaștere, care s-a finalizat cu un sărut și o despărțire rapidă. Ulterior, a încercat să-l cunoască pe Marius, însă cei doi au realizat că nu sunt potriviți.

De cealaltă parte, Adrian s-a apropiat de Deea, iar ulterior de Ioana. Însă fata a decis că nu pot continua din cauza atitudinii sale distante. În tot acest timp, Adrian și Daria petreceau timp împreună, însă mereu spuneau că sunt doar prieteni.

Abia când băiatul a fost eliminat, Daria și-a dat seama ce simte pentru el. În cadrul unei emisiuni, la AntenaStars, ei s-au sărutat și de atunci formează un cuplu. Inclusiv în finală, ei au pășit la braț în platou. Nu au vrut să se grăbească, astfel că nu s-au logodit, nici căsătorit.

