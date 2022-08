Mireasa: Confesiuni. Episodul care a făcut-o pe Andra să-l părăsească pe Armando: ”Ultimele noastre ore au fost oribile”

”Picătura care a umplut paharul a fost la sfârșit. De asta am decis să plec și să termin relația. Au mai fost situații de-a lungul relației, grave, în care am zis că ne despărțim. Una chiar în săptămâna dintre 1 și 8 martie, când aveam mai multe afaceri și făceam aranjamente florale din săpun.

Eram în Craiova în mall cu aranjamente pentru femei. A fost timp de o săptămână. În acest timp, el a avut cel puțin o ieșire în care mă făcea să îl duc acasă”, a povestit Andra Nicolin la Mireasa: Confesiuni.

Episodul care a făcut-o pe Andra să-l părăsească pe Armando

Nu a pus atunci punct, ci mai târziu. Deși spune că în acele zile ”bea până nu mai știa de el și devenea agresiv”, își dorea prea mult această căsnicie și nu a renunțat.

A făcut-o mai târziu, când erau la un eveniment în Timișoara. După ce a muncit, timp în care zice că Armando s-a distrat cot la cot cu invitații, Andra a dorit să plece spre hotel ca să doarmă. Armando a refuzat să meargă cu ea și câteva ore mai târziu a sunat-o.

”A început să facă scandal, și-a luat hainele și le-a aruncat pe acolo. Eu am luat mașina, am plecat. După a început să mă sune: ”vino și ia-mă”, locația era undeva la 30 de minute de Timișoara. Eu m-am dus să-mi caut un hotel să dorm, nu dormisem toată noaptea, și el a dorit să rămână cu prietenii la distracție. (...) În timp ce am plecat, mă suna să vin să-l iau. ”Nu ai rămas cu prietenii tăi? Acum vrei să vin să te iau. Nu am cum, mă duc să dorm”. După nu știu câte ore, m-au sunat părinții lui: ”du-te și ia-l că e leșinat, nu mai răspunde la telefon.”. Normal că mă duc să-l iau. L-am luat, nu am reușit să-l trezesc, era blană.”, a mai povestit Andra.

De aici a început o scenă despre care Andra povestește cu greu.

”Când s-a trezit, pe la 1 noaptea, a început să fie agresiv, să dea în mine. Am zis ”cum adică să dai tu în mine, când eu am venit să te iau, să te salvez, să am grijă de tine”. Era vina mea că l-am lăsat acolo cu prietenii lui, când el a zis. Apoi mi-a luat mașina, nu m-a lăsat să conduc. S-a urcat la volan și tot drumul, 30 de minute, m-a înjurat încontinuu. Nu am auzit în viața mea atâtea înjurături.

Nu am zis nimic, așteptam să ajung în Timișoara, la hotel, să scap de el. Apoi a început să fie agresiv, am încercat să mă dau jos din mașină de nu știu câte ori. Urla că din cauza mea o să-l ia poliția. M-a alergat cu mașina pe trotuar, ziceai că sunt într-un film de groază. A fost oribil. Ultimele noastre ore au fost oribile. Eu nu aveam cum să trec peste asta”, a mai explicat fosta concurentă de la Mireasa sezon 1.

După aceste lucruri, Andra l-a anunțat că nu vrea să doarmă cu el. Povestește că a alergat pe străzi ca să scape de el, după ce soțul ei a încercat să o lovească. Dimineața, i-a zis că nu vor să mai fie împreună și că se teme de el.

A fost ultima dată când Andra și Armando s-au văzut. La câteva zile, și-a luat hainele din apartamentul în care locuiau în București.

Mai multe detalii în interviul integral cu Andra Nicolin la Mireasa: Confesiuni. Materialul poate fi urmărit AICI.

