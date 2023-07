Mireasa: Confesiuni. Mihai și Hatice, vocali la adresa doamnei Loredana și lui Dani. Ce spun despre Daiana

Mihai și Hatice au fost protagoniștii episodului 4 Mireasa: Confesiuni. Iată ce au spus despre episodul cu doamna Loredana, care a părăsit casa Mireasa în urma unui conflict cu ei.

”Greșeala lui Alex era că nu știa cum să le ambaleze. Anumite chestii le-a văzut bine. Dani, cum ar fi”, a spus Hatice. Mihai a intervenit: ”A zis o vorbă Alex când a intrat Dani în casă, nu știu dacă am voie să zic, e un magazin online. Mi-a zis că Dani e Mihai după magazinul acela cu chinezării. Să știi că a avut dreptate. Și nu doar noi am simțit asta, chiar când am intrat pe live o doamnă ne-a spus că Dani și Daiana ne copiază în tot ce faceți. Am simțit și noi asta. În gesturi, atingeri, discuții. Dacă noi aveam azi o discuție despre o culoare, aveau și ei despre o culoare.”

Mihai și Hatice spun că Dani și Daiana îi copiau

Hatice spune că Dani și Daiana le-au copiat gesturile de afecțiune, cum ar fi săritul în brațe.

”A văzut că dă bine”, a zis finalistul când a fost întrebat de ce ar fi făcut cei doi aceste lucruri. ”Și apropierea inițială a doamnei Loredana de mine avea scopul ei: să pară persoana aia bună, alături de Hatice, care încearcă să o ajute, să îi fie alături, să afle anumite chestii, dar nu am vârsta asta degeaba, și după aceea să mă atace. La prima chestie minusculă a atacat. A stat pe lângă mine să-și ridice copilul”, a mai explicat Hatice.

Concurenții susțin că doamna Loredana nu a părăsit competiția din cauza conflictului cu ei, ci pentru că voia să-i ceară socoteală tatălui vitreg al lui Roberto.

”Ea ne-a băgat pe noi doar așa, a aruncat niște vorbe... Când a venit mama lui Roberto cu concubinul, știi că a fost o ceartă între ei, cu amenințări. Iubitul mamei lui Roberto i-a spus că ar vrea să stea de vorbă cu Dani, ea cred că a simțit o amenințare. A fost și conflictul cu noi, a fost la fix ca să dea în noi.”, a precizat băiatul.

Ce ar fi observat Mihai la doamna Loredana în Finala Mireasa sezonul 7

Hatice consideră că doamna Loredana a vrut să plece și pentru a îi ajuta cu voturi pe Dani și Daiana. ”Dar nu i-a ieșit”, a zis amuzată tânăra.

Mihai a mai adăugat că doamna Loredana a fost tristă pentru că Dani și Daiana nu au prins TOP 3 în Finala Mireasa, în loc să se bucure pentru cununia fiului.

După plecarea mamei sale, Mihai și Hatice spun că l-au văzut ”pierdut” pe Dani. Conform lor, acesta evita să se mai implice în discuții tocmai pentru că nu mai beneficia de protecția doamnei Loredana. Ei susțin că asta s-a observat și în relația lui cu Daiana, căci se certau destul de des.

”Posibil să fie dependent de mami. Toți suntem dependenți de părinți, dar una e când te lasă să faci ce vrei tu și dă un sfat și una e când stă după tine la fiecare pas. Mi s-a părut că stătea efectiv după ei la orice pas.”, a mai zis Mihai.

La început, Hatice spune că o plăcea pe Daiana și că nu crede că va avea o viață bună în familia Crăciun. ”Am dubii. Da, îți convine azi, mâine într-o competiție, să o ai pe mama soacră, să vezi că te înțelegi bine. Dar afară, când vrei să faci anumite chestii și trebuie să dai socoteală nu numai bărbatului, ci și familiei, cred că va fi greu”, a explicat concurenta Mireasa sezonul 7.

