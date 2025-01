Mireasa Confesiuni, sezon 6. Ce a spus Raul despre gesturile intime față de Mirela, surprinse de camere: „Cu ce să mă fac de râs?”

În episodul 10 al sezonului 6 de Mireasa Confesiuni au fost invitați Raul și ispita Alexia.Tânărul a vorbit despre gesturile nepotrivite care i-au pus pe el și pe Mirela într-o lumină nefavorabilă.

„Mirela chiar mi-a spus că dacă ar da timpul înapoi, sau dacă ar fi un om rău, singurul lucru pe care putea să-l facă în acel moment era să ridice acea pernă și tu să te faci de râs”, i-a spus Raluca Preda lui Raul.

„Cu ce m-aș fi făcut de râs? Credeți-mă că eu sunt foarte asumat. Pentru mine asta nu e o jignire, este un lucru omenesc atât în afara casei Mireasa cât și în casa Mireasa. Cu ce să mă fac de râs? Am greșit, am plătit la viața mea! Nu mi-a părut niciodată rău de greșelile pe care le-am făcut în viață. Ori am avut de câștigat, ori am avut de învățat. Mirela ar trebui să se oprească cu gesturile astea și să nu mă mai implice și să nu-mi mai pronunțe numele.

Ce mesaj i-a transmis Raul Mirelei

Raul i-a transmis un mesaj Mirelei:

„Dacă eu nu sunt o persoană asumată, tu ai fost o persoană asumată când ți-am spus că te învârți pe lângă Rareș, când erai într-o cunoaștere cu mine? Când ne-am certat noi după ce s-a întâmplat faza cu mâna. De ce stăteai și comunicai cu Ionuț și cu Rareș când eu te așteptam? I-am atras atenția că ea a fost 100% mai neasumată decât mine”, a spus Raul la Mireasa Confesiuni.

Noul sezon Mireasa începe pe 13 ianuarie 2025. Simona Gherghe a făcut anunțul la scurt timp după ce au fost desemnați câștigătorii sezonului 10 Mireasa: Laura și Mihai.

„Avem o mică vacanță dar ne întoarcem cu sezonul 11 al emisiunii Mireasa pe 13 ianuarie. Mireasa- Iubește românește! se numește următorul sezon. După o scurtă vacanţă, ne întoarcem cu sezonul al 11-lea, mai curând decât vă aşteptaţi”, a anunțat Simona Gherghe.