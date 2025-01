Mireasa Confesiuni, sezon 6. Ce spune Raul despre conflictul pe care l-a avut cu Rareș în club. Ce s-a întâmplat între ei

În episodul 10 al sezonului 6 de Mireasa Confesiuni au fost invitați Raul și ispita Alexia. Băiatul a vorbit despre conflictul pe care l-a avut cu Rareș în club.

Mai mulți dintre foștii concurenți ai sezonului 10 Mireasa s-au întâlnit la Isabelle acasă, iar apoi au mers în club. Între Raul și Rareș s-a iscat un conflict. Raul a fost întrebat la Mireasa Confesiuni de unde a pornit totul.

Raul și Rareș au avut un conflict în club

Raluca: Eu știu că în club ai încercat să cucerești niște fete.

Raul: Nu am încercat să cuceresc, am interacționat cu o fată care se tot uita la mine, am băut un shot și atât. Din punctul meu de vedere consider că eu am avut mai mult succes pentru că Rareș i-a cerut Instagramul, iar ea mi-a cerut mie Instagramul.

Raluca: Crezi că ăsta a fost motivul pentru care Rareș a devenit așa irascibil?

Raul: Cred că da! Noi am avut o discuție, de la nota de plată a început totul, i-am atras atenția: nu mă înjura, nu mă jigni și nu-mi ataca familia. El în continuare a început să se agite pe chestia asta. Dar s-a liniștit. Nu s-a întâmplat nimic, doar că nu îmi place să fiu înjurat de familie. Eu m-am dat jos din mașină și i-am zis: Dacă ai ceva de discutat cu mine vii și discuți aici. Dar ar fi bine să nu pentru că și tu ai consumat alcool și eu am consumat alcool.

Noul sezon Mireasa începe pe 13 ianuarie 2025. Simona Gherghe a făcut anunțul la scurt timp după ce au fost desemnați câștigătorii sezonului 10 Mireasa: Laura și Mihai.

„Avem o mică vacanță dar ne întoarcem cu sezonul 11 al emisiunii Mireasa pe 13 ianuarie. Mireasa- Iubește românește! se numește următorul sezon. După o scurtă vacanţă, ne întoarcem cu sezonul al 11-lea, mai curând decât vă aşteptaţi”, a anunțat Simona Gherghe.