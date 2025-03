Adevăratul motiv pentru care Keo a așteptat atât pentru a participa la Te cunosc de undeva. Ce spune despre fosta lui iubită

Keo participă la Te cunosc de undeva, sezonul 20, alături de Alexandra Ungureanu.

Keo formează o echipă energică cu Alexandra Ungureanu în sezonul 20 al show-ului transformărilor Te cunosc de undeva.

Motivul pentru care Keo s-a decis abia acum să participe la Te cunosc de undeva

Nu este o coincidență faptul că artistul a așteptat până în acest sezon pentru a participa. Așa cum știm, o dată cu sezonul 20, a avut loc și o schimbare la masa juriului, unde Andreea Bălan, fosta iubită a artistului, a fost înlocuită cu Ilona Brezoianu.

Citește și: Te cunosc de undeva Sezonul 21, 1 martie 2025. Alexandra Ungureanu și Keo s-au transformat în Madonna - Like a Prayer

Articolul continuă după reclamă

Actrița Ilona Brezoianu face parte acum din juriul Te cunosc de undeva, alături de Cristi Iacob, Ozana Barabancea și Aurelian Temișan. Andreea Bălan a decis să renunțe la colaborarea cu Antena 1 în septembrie 2024.

Keo a recunoscut că a decis să participe la acest show abia acum, când fosta lui iubită nu mai face parte din juriu. Într-un interviu recent pentru Viva, Keo a vorbit despre fosta lui relație cu fosta jurată Te cunosc de undeva.

“Cumva, mereu am fost reticent la ideea de a participa. O dată am fost în show, în calitate de invitat, dar este cu totul altceva să particip în calitate de concurent. Este o mare provocare pentru mine, deoarece, în cei 20 de ani de carieră, am urmărit întotdeauna să-mi construiesc o personalitate aparte, un univers propriu cât mai bine conturat atât în stilul muzical, cât și al interpretării. La TCDU este tocmai opusul, trebuie să-l las acasă pe Keo și să intru în personajul oferit de ruletă. Recunosc că am mari emoții și sper să nu dezamăgesc. Acum, că am acceptat propunerea, îmi dau seama că aș fi ratat ceva foarte, foarte cool”, a spus Keo.

Citește și: Te cunosc de undeva Sezonul 21, 22 februarie 2025. Alexandra Ungureanu și Keo s-au transformat în Katy Perry și Daddy Yankee - Con Calma

Legat de fosta lui relație cu Andreea Bălan, Keo a dorit să clarifice câteva aspecte legate de felul în care se înțeleg acum cei doi.

„Într-adevăr, nu a fost o coincidență, recunosc că nu aș fi fost confortabil să fiu jurizat de cineva cu care am fost într-o relație trecută, și mai ales în contextul în care despărțirea nu a fost una fără tumult. Dar trebuie să clarific faptul că se anunțase deja încheierea colaborării dintre Andreea și emisiune, la momentul în care eu am fost invitat. În realitate, nu a fost o dispută în legătură cu cine să păstreze casa. După despărțirea noastră, au urmat aproximativ trei ani în care niște acte cadastrale au fost în așteptare, pentru a putea să-i vând partea mea pe care știam că și-o dorea. La finalul acelor ani, am făcut procedurile necesare. Nu am regretat nicio secundă decizia luată, pentru că eu eram fericit în noua mea relație și viața a mers mai departe pentru amândoi”, a mai adăugat artistul.

Citește și: Te cunosc de undeva Sezonul 21, 15 februarie 2025. Alexandra Ungureanu și Keo s-au transformat în Lucio Dalla - Caruso