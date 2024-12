Stelian a vorbit cu mama sa, chiar după Marea Finală a sezonului 10 Mireasa.

Tânărul spune că a stabilit o întâlnire cu părinții, încă după ce Marea Finală a sezonului 10 s-a terminat.

Mireasa Confesiuni, sezonul 6. Ce a vorbit Stelian cu mama lui după Marea Finală. Aceasta l-a sunat

”Da, am sunat-o pe mama. Am discutat chiar și recent, înainte de interviu. M-a sunat, m-a întrebat ce fac, unde sunt. Nu știa că trebuie să vin aici. Mi-a spus că vrea să vorbim și eu i-am spus același lucru. Aș fi venit încă de aseară, dar aveam mai multe lucruri de făcut, trebuia să ajungem acasă, era prea târziu. I-am spus că mai întâi o să mergem să ne odihnim și vorbim mâine. Mi-a scris ieri, eram la volan, iar când am ajuns aici, m-a întrebat ce fac și când ajung. I-am spus că după ce terminăm acest interviu, o să merg să vorbesc eu ea”, a zis Stelian.

Finalistul sezonului 10 Mireasa a dezvăluit că nu va merge acasă cu Ramona. Preferă să se ducă singur: ”În primă fază, da, o să merg singur, să avem o discuție lămuritoare. Nu aveam neapărat nevoie de acele intervenții (n.r. ale mamei lui). Înțeleg cumva partea de dezacord, însă unele lucruri cred că ar fi putut fi cumva evitate.”

Citește și: Mireasa Confesiuni, sezonul 6. De ce Ramona nu și-a sunat fetița luni de zile. Care este adevăratul motiv

Ramona e convinsă că are șanse să ajungă la inima soacrei sale: ”Nu știu cât de greu îmi este, în unele momente simt că nu îmi este greu, în altele simt că îmi este foarte, dar foarte greu. Țin minte că la un moment dat mă gândeam dacă să fac pasul următor alături de Stelian. Nu neapărat că îmi era teamă, dar îl vedeam pe el foarte trist.”

Mai multe detalii în materialul video de mai sus. Episodul complet e în AntenaPLAY.

Despre Mireasa: Confesiuni

Mireasa: Confesiuni este un produs disponibil exclusiv în AntenaPLAY. Pregătește-te pentru noul sezon Mireasa și vezi interviuri cu foști concurenți! Află cum s-a schimbat viața concurenților preferați în urma participării la show-ul matrimonial. Tot ce vrei e să dai PLAY!

Dacă în casa Mireasa unii concurenți au tendința de a nu spune lucrurile în față pentru a evita poate un conflict, La Mireasa: Confesiuni aceștia se deschid și spun ce au pe suflet, pentru că nu mai au nimic de pierdut sau de explicat. Așadar, fii pe fază și află ce au de spus cei pe care i-ai urmărit un sezon la Mireasa.

Citește și: Mireasa Confesiuni, sezonul 6. Ce s-a întâmplat la Paris între Daiana și Cristi. De ce relația lor a ajuns în impas după logodnă