Daiana și Cristi au vorbit la Mireasa Confesiuni despre momentul tensionat din relația lor, care a avut loc după excursia la Paris.

Daiana și Cristi s-au logodit la Paris, dar întorși în casă, au părut schimbați și tensionați. S-au certat și două zile nu au vorbit, iar în live-uri nici nu s-au ținut de mână.

Tinerii au explicat cum au ajuns în impas și ce i-a făcut să depășească problemele din relația lor.

Mireasa Confesiuni, sezonul 6. Ce s-a întâmplat la Paris între Daiana și Cristi. De ce relația lor a ajuns în impas după logodnă

”Am vorbit și de fosta mea relație, pe care el nu a perceput-o așa cum i-am transmis-o eu inițial. De acolo a plecat oarecum o discuție între noi pentru că eu nefiind în totalitate sinceră cu tot parcursul meu în fosta relație, probabil el s-a simțit ca un pasament. Eu nu voiam să discut despre asta pentru că nu voiam să se simtă nașpa. În gândul meu era: ”De ce îmi povestești despre fosta relație? Se gândește acolo? Nu a trecut peste, poate”. Așa gândeam eu.”, a zis Daiana.

Ea a afirmat că trebuia să spună de la bun început despre relația ei cu Alexandru, ca să evite toate aceste tensiuni.

”Am avut o discuție la începuturile noastre despre fosta mea logodnă și fosta ei relație din casă, mi-a povestit așa pe ansamblu: am stat împreună, nu ne-am înțeles, nu am fost compatibili, ne-am despărțit, am suferit puțin și după mi-a trecut. Am zis ok și după la Paris a fost treaba aia, i-am luat pe fiecare să ne dăm o părere și când a venit vorba de Alexandru, țin minte că ea mi-a spus că ea chiar a simțit că se uită la ea când a fost live-ul ăla pe Facebook. După i-am spus că am simțit-o și pe ea că se uita.

A zis că se uita la el când era cu Alexia și pur și simplu mă vedeam pe mine când mă uitam la ei. După am început să fac o analiză a cunoașterii dintre Alexia și Alex, cum era Alexia numai după Alex și am făcut o legătura ca și cum Daiana ar fi fost numai după Alex, cum era Alexia. Brusc Alex nu mai vrea să fie cu Daiana, vin eu și hop, Daiana nu-mi spune tot ce se întâmplă că poate nu mai eram de acord să fiu într-o cunoaștere cu ea. De aia am avut scenariu ăla, nu era gelozie. Eu m-am simțit folosit, nu gelos”, a explicat și Cristi.

Referitor la atitudinea dură pe care a afișat-o în timpul perioadei tensionate, Cristi a zis: ”Am reacționat așa pentru că am avut sentimente și încă am, mult mai multe decât atunci. Dacă nu aveam sentimente, nu aveam reacția aia, din punctul meu de vedere. Ulterior am ajuns la un numitor comun. E bine că s-a întâmplat așa, ne cunoaștem și greșelile și comunicăm mai bine”.

