Cristi a răbufnit la adresa lui Stelian de la Mireasa sezonul 10.

Cristi a fost deranjat de temerile lui Stelian legate de viața după Marea Finală. Băiatul a afirmat că nu are asigurare și nici cauciucuri de iarnă, iar iubitul Daianei a făcut mai multe acuzații.

Citește și: Chat-ul zilei la Mireasa,10 decembrie 2024. Comentează aici cele mai importante momente din show

Mireasa sezon 10, 10 decembrie 2024. Cristi, în conflict cu Stelian. Îl acuză că are ochi pentru alte fete, inclusiv pentru Daiana

”Dacă era iubirea așa mare, de ce mai urca Stelian scările la paravan și a întrebat care ești acolo. Intră în dormitorul Ramonei, fără treabă și trage cu ochiul la Daiana”, a dezvăluit Cristi.

Acesta afirmă că Stelian are ochi pentru alte fete, deși susține că o iubește pe Ramona. Ba mai mult, Cristi a adăugat că Stelian spune că nu are cauciucuri pentru TOP și pentru a fi votat de milă.

”Eu pot să spun că-și merită soarta”, a zis Rareș despre Stelian. Cristi a mai povestit că Stelian defilează la bustul gol prin fața altor fete, de exemplu Laura.

”Mi se pare că Cristi lansează niște focuri, în sensul că îmi atragi atenția la niște lucruri pe care le făceam și înainte. Faza cu Daiana, eu am trolerul meu în spatele paravanului. Am observat că este Daiana acolo, am așteptat să termine ce are de făcut ca să îmi iau prosopul”, s-a apărat Stelian.

”Bă, lasă-mă cu oamenii de acasă”, a mai zis Stelian, care a mai spus că el se descurcă fără ajutorul susținătorilor. Ba mai mult, i-a rugat pe concurenții care vor să îi dea sfaturi să le păstreze pentru ei.

”Ești primul al căror părinți nu e de acord cu Ramona?!”, a întrebat retoric Cristi, care a declarat că situația Simonei și a lui Sorin a fost mai gravă.

”Până să fie ușile deschise ne-au spart capul la toți”, a intervenit Cristi, iar Alexandru, Ionuț au fost de acord cu iubitul Daianei.

Mai multe detalii în materialul video de mai sus.

Citește și: Mireasa sezonul 4. Mesajul Ralucăi după ce familia i s-a destrămat. Ce spune despre despărțirea de Ion

Mireasa – Iubeşte de 10, de luni până vineri, de la ora 14:00. Vezi online ce se întâmplă în casa fetelor și casa băieților pe AntenaPLAY

De luni până vineri, de la 14:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, gazda reality show-ului Mireasa întâmpină o nouă serie de concurenţi dornici să lupte cu toate forţele pentru a-şi găsi sufletul pereche.

În plus, la fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY. Acestea se vor activa după prima emisiune din sezonul 9, pe 29 iulie, de la ora 17:00.

Concurenții și mamele pot fi votate prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma http://mireasa.a1.ro.

De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 10.