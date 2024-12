În urmă cu aproape trei ani, Raluca și Ion Șaulescu deveneau soț și soție. Tinerii erau în culmea fericirii și pregătiți pentru o viață împreună.

Sperau că vor reuși să rămână o viață împreună, dar iată că lucrurile nu s-au întâmplat așa. În urmă cu ceva timp, Raluca și Ion locuiau la părinții băiatului, iar el recunoaștea că între mama sa și soție există tensiuni.

Recent, au decis să plece în străinătate pentru a munci. Deși au existat zvonuri că lucrurile nu ar fi roz între ei, tinerii le-au negat.

Citește și: Mireasa sezonul 4. După pierderea sarcinii, Ion anunță că el și Raluca s-au despărțit. Ce mesaj a transmis

Mireasa sezonul 4. Mesajul Ralucăi după ce familia i s-a destrămat. Ce spune despre despărțirea de Ion

Articolul continuă după reclamă

Însă, iată că, la doar câteva zile de la momentul în care anunțau cu fericire că urmează să devină părinți, Raluca și Ion au anunțat că s-au despărțit.

Separarea ar fi venit după un moment de cumpănă, când copilul lor s-a oprit din evoluție.

Vestea separării a fost dată de Ion, iar Raluca a confirmat-o. Ulterior, tânăra a publicat un mesaj prin care dă de înțeles că suferă.

”Ce combinație tristă, de a avea un caracter puternic și în același timp de a fi atât de sensibilă...”, a scris Raluca pe Instagram.

Citește și: Mireasa sezonul 4. Raluca a pierdut sarcina. Soția lui Ion Șaulescu a dat vestea dureroasă

Mireasa sezonul 4. După pierderea copilului, Ion anunță că el și Raluca s-au despărțit

”Cu durere în suflet țin să vă anunț că copilașul nostru s-a oprit din evoluție. Mulțumim tuturor pentru gândurile bune”, a scris Raluca Șaulescu pe Instagram pe 5 decembrie 2024.

Tânăra a distribuit o imagine în care scrie: ”Inima unei mame este mereu alături de copilul ei. Chiar și atunci când el e în Rai”.

Fosta concurentă de la Mireasa a povestit că sarcina nu e tocmai ușoară: „Cineva m-a întrebat dacă am grețuri. Deci nu vreți să știți cât de grețuri am într-o zi. Am două săptămâni în care nu mai pot să fumez deloc și nu mai pot să suport nici mirosul de țigară, deci e dezastru. Am grețuri de la diferite mirosuri și sunt niște stări străine, nu le-am mai întâlnit niciodată, sunt ciudate rău”.

La scurt timp după ce s-a aflat de pierderea sarcinii, Ion Șaulescu de la Mireasa sezonul 4 a publicat trei puncte pe contul său de Instagram, semn că vestea e mult prea dureroasă pentru ei.

Ulterior, a anunțat că el și Raluca nu mai formează un cuplu: ”Și pentru că veștile rele vin întotdeauna în echipă, de azi eu cu Raluca nu mai formăm niciun cuplu și nicio familie”.