Mireasa sezon 10, 16 decembrie 2024. Ramona a povestit că a vorbit pe rețelele sociale cu o ispită de la Insula Iubirii

Înainte de petrecerea burlăcițelor, fetele au discutat despre băieții sin showbiz care li se par atrăgători.

Mirela a spus că-l admiră pe Bogdan Mocanu, Laura a spus că ei i se pare interesant Teo de la Insula Iubirii, iar Ramona a spus că ea îl apreciază pe Alin, cu care chiar a vorbit pe Instagram Ramona a spus că ispita Alin a întrebat-o de ce nu vine la Insula Iubirii și i-a urat succes când a aflat că urma să meargă la Mireasa.

Citește și: Mireasa sezon 10, 16 decembrie 2024. Stelian și Ramona au vorbit cu mamele lor la telefon

Ramona a povestit că a vorbit pe Instagram cu o ispită de la Insula Iubirii. Despre cine e vorba: „Mi se pare un băiat frumos”

„Nu am ce să explic. Am zis că el mi se pare un băiat frumos. Nu știu cum am ajuns să vorbim. A rugat mai multe persoane să posteze ceva de la el, pentru că el fusese și sezonul trecut ca ispită, am repostat și eu poza aia și mi-a mulțumit. Mi-a zis dacă vreau să particip la Insula Iubirii. Nu vreau să merg la Insulă”, a spus Ramona în emisia live de Mireasa de pe 16 decembrie 2024, întrebată de Simona Gherghe cum a ajuns să vorbească pe rețelele sociale cu Alin.

În emisia live de Mireasa de pe 16 decembrie 2024 au fost difuzate imagini de la petrecerea burlăcițelor, unde fetele au privit spectacolul dansatorilor.

Finala sezonului 10 Mireasa are loc pe 20 decembrie 2024

Mireasa – Iubeşte de 10, de luni până vineri, de la ora 14:00. Vezi online ce se întâmplă în casa fetelor și casa băieților pe AntenaPLAY

De luni până vineri, de la 14:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, gazda reality show-ului Mireasa întâmpină o nouă serie de concurenţi dornici să lupte cu toate forţele pentru a-şi găsi sufletul pereche.

În plus, la fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY. Acestea se vor activa după prima emisiune din sezonul 9, pe 29 iulie, de la ora 17:00.

Concurenții și mamele pot fi votate prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma http://mireasa.a1.ro.

De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 10.

„Le mulțumesc fanilor emisiunii. Emisiunea Mireasa are cei mai înfocați telespectatori! Vă mulțumesc pentru că sunteți atât de pătimași, pentru că iubiți acest format! Vreau să mulțumesc echipei mele de suflet: echipa Mireasa! Știu că ne așteaptă un sezon la fel de greu!”, a spus Simona Gherghe înainte de a începe sezonul 10 Mireasa.