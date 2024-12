Mireasa sezon 10, 16 decembrie 2024. Stelian și Ramona au vorbit cu mamele lor la telefon

Ramona și Stelian au vorbit cu mamele lor pentru că, deși au zis că nu se mai căsătoresc în Finală, acum se pare că se gândesc în continuare la posibilitatea de a face acest pas.

Stelian a simțit nevoia de încă o convorbire telefonică cu mama ei.

„E fix problema ta. Dacă vrei să te dai cu capul, dă-te cu capul. Pe mine nu mă mai întreba nimic. Ai să te dai cu capul de pereți, ai să afli foarte multe lucruri de care n-ai să fii demn. Deja sunt lucruri care te macină foarte tare, gândindu-te cum suntem eu și tatăl tău. Nu te gândi la noi. Gândește-te cum o să fii tu. Dacă tu ai încredere în fata asta și este imaculată cum o consideri tu, fă ce consideri tu, băiatule. Pentru că eu nu stau să mă justific. Nu mă mai întreba pe mine. Eu vreau să-ți fie bine. Niciodată n-o să mă port ca un dușman cu cea cu care o să facă copilul meu o căsnicie. Binecuvântarea acolo n-o să ți-o dau și n-o să-ți fiu aproape. Tu nu ești decis. Eu de la început ți-am dat semnale. De ce ai spus că nu mai (n.r. nu se mai căsătorește) și acum iar te întorci. Vezi că aici devii deja penibil”, a spus mama lui Stelian.

Mama Ramonei este convinsă că dacă fata și Stelian ies necăsătoriți din emisiune ei se vor despărți.

„Mi-ar fi plăcut să faceți pasul acolo pentur că acolo v-ați cunoscut. Sunt mulți oameni care v-au votat, au cheltuit o grămadă de bani. Eu te susțin să faci pasul ăsta, dar tu ești sigură că vrei să-l faci? Fii mai fermă cu Stelian. Tu nu te mai gândi la ce zice mama lui. Dacă nu vrei să faci pasul ăsta, vă cunoașteți și afară, rămâneți prieteni. Cred că dacă ieșiți separat nu o să mai fiți împreună afară”, a spus mama Ramonei.

