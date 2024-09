Mireasa sezon 10, 2 septembrie 2024. Ionela și Tess, ceartă de proporții în casă. Ce i-a povestit lui Robert despre familia ei

Ionela și Tess au avut parte de o ceartă de proporții în casa Mireasa, după gala de vineri. Concurentele și-au adresat replici dure, chiar în fața camerelor de filmat. Iată de la ce a pornit totul.

În gala de vineri, 30 august 2024, Tess a primit o scrisoare din partea mamei sale în ceea ce îl privește pe Robert. Femeia i-a spus tinerei că nu înțelege comportamentul concurentului. Mai mult, aceasta i-a mai adăugat că nu este de acord cu o posibilă relație între ei.

După momentul tensionat, Ionela a ținut să își dea cu părerea despre mesajul pe care l-a primit Tess de la mama ei. Aceasta i-a spus colegei sale că ar trebui să țină cont și de vorbele femeii care i-a dat viață.

Tânăra nu s-a mai putut abține și a răbufnit. Tess a început să scoată la iveală detalii neașteptate despre trecutul său. Mai mult, reacția concurentei a speriat-o pe Ionela, spunând că nu se simte în siguranță lângă ea.

Ce a putut să facă Tess atunci când Ionela a adus-o în discuție pe mama ei la Mireasa sezonul 10, de pe 2 septembrie 2024

„Femeia n-are toate țiglele pe casă, nici atunci când își ia tratamentul. Părerea lui mama nu contează, eu știu mai bine de ce spun asta. Te mai trezești și tu să comentezi! Să îți vezi, fă, de treaba ta! Pe tine, fă, maică-ta te-a dat afară din casă în piciorele goale, ți-a pus vreodată cuțitul la gât. Nu mai comenta dacă nu știi situația”, a mărturisit Tess.

Ionela a ținut să comenteze, de față cu celelalte fete, reacția acidă a colegei sale. Mai mult, aceasta a cerut să se mute din cameră pentru că nu se simte în siguranță cu Tess.

„Ok, îmi retrag cuvintele, dar asta a fost părerea mea! Am crezut că mă ia la bătaie, nu consider că am spus ceva rău. Încercam doar să-i spun că unii n-au o mamă și că nu au de la cine să primească o vorbă bună. Eu vreau să mă mut din cameră, nu mă simt în siguranță. A fost un sfat, nu am jignit-o. Cum venea spre mine... m-am speriat! A folosit și un cuvânt urât, mi-a zis „fă”. Îmi vine să mă duc să le spun să mă mute din cameră. Eu nu mă simt în siguranță în condițiile astea. Doamne ferește! Poate am luat-o eu prea exagerat, dar nu știu...”, a zis Ionela.

„M-am speriat puțin de Tess”, a fost replica Andradei.

Ce confesiuni i-a făcut Tess lui Robert despre familia ei la Mireasa sezonul 10, de pe 2 septembrie 2024

După cearta cu Ionela, Tess a ținut să facă confesiuni neașteptate despre trecutul său. Aceasta a vorbit despre relația cu mama și tatăl ei. Povestea ei l-a luat prin surprindere până și pe concurent.

„E penibil, n-are dreptul să comenteze. E stupid! Frate, ce greu e! Oricum m-am simțit foarte neînțeleasă, oamenii nu au de unde să înțeleagă de ce sunt atât de rea cu ei. Aceștia n-au de unde să știe ce mi-au făcut ei mie.

Vreau să vorbesc despre asta! E foarte greu, am trecut prin foarte multe. Mie mama mi-a pus cuțitul la gât, mi-a furat banii pe care îi făceam ca să plătesc facturile și datoriile, m-a dat afară din casă în picioarele goale. Nu a făcut-o cu intenție. De tata nu mai zic nimic, a plecat într-o dimineața, m-a lăsat singură. Prietenii mei m-au ajutat foarte mult, ei au jucat un rol important în viața mea. Am rămas și eu cu niște chestii, nu pot să ieși sănătos din toate trăirile alea”, a declarat Tess.

