Mireasa sezon 10, 5 august 2024. Cine este Daiana și ce detalii surprinzătoare s-au aflat despre trecutul ei. Ce afacere are

În ediția din 5 august 2024 a emisiunii Mireasa sezonul 10 am putut s-o cunoaștem mai bine pe Daiana. Descoperă ce detalii s-au aflat despre concurentă.

Publicul a votat și astfel, Daiana a fost prima concurentă care a fost desemnată drept „fata săptămânii. În ediția de luni, 5 august 2024, a emisiunii Mireasa sezonul 10, fanii au putut afla mai multe detalii despre brunetă. Descoperă în rândurile de mai jos detalii despre Daiana.

Cine este Daiana de la Mireasa, sezonul 10. Ce s-a aflat despre concurentă în ediția din 5 august 2024 a emisiunii

Daiana Spafiu are 24 de ani, este din București și a absolvit Școala Națională de Științe Politice și Administrative (SNSPA), Facultatea de științe politice. A urmat și un master, în acelașiu domeniu.

„Momentan nu lucrez în domeniul pe care l-am studiat, dar dețin o mică afacere de care mă ocup: un solar. Consider că de când am deschis această afacere m-am dezvoltat, pentru că am descoperit lucruri pe care nu le știam până la momentul de față, precum responsabilitatea, grija, atenția. Îmi place să zic să înfloresc odată cu afacerea, pentru că atunci când am luat-o era puțin la pământ. Ulterior am înflorit împreună, am încercat să mă promovez în mediile de socializare și pot spune că am avut succes”, a zis Daiana.

Tânăra a spus că nu se ocupă doar de afacerea ei, ci este totodată și o bună gospodină.

„Primii bani i-am câștigat la vârsta de 14 ani, când am venit în România. Eu nu am locuit aici până atunci. Am locuit în Italia încă de când aveam 3 ani, acolo am făcut școala. M-am întors la 14 ani pentru că mama voia să mă pregătească pentru liceul militar, dar nu am reușit, fiindcă am avut o problemă”, a mai explicat concurenta.

Concurenta a spus că părinții ei sunt despărțiți și că nu are o relație bună cu tatăl ei. În plus, Daiana de la Mireasa sezonul 10 a spus că a avut trei relații până în prezent și a oferit detalii despre viața ei sentimentală.

Ce a mai povestit concurenta despre ea? Află totul urmărind clipul video de mai sus din ediția din 5 august 2024 a emisiunii Mireasa sezonul 10.

