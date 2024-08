Mireasa sezon 10, 7 august 2024. Cine este Ramona și care este adevărata ei poveste de viață. Ce s-a aflat despre trecutul ei

În ediția din 7 august 2024 a emisiunii Mireasa sezonul 10 am putut să aflăm mai multe detalii despre Ramona.

Ramona este una dintre concurentele care au decis să intre în competiția Mireasa, sezonul 10. În cadrul unui testimonial, tânăra a dezvăluit mai multe despre ea și despre trecutul ei. Descoperă în rândurile de mai jos ce a recunoscut Ramona despre ea.

Cine este Ramona de la Miresa sezonul 10 și care este adevărata ei poveste de viață. Ce s-a aflat despre trecutul ei, în ediția din 7 august 2024

Ramona vine din Hunedoara, are 24 de ani și lucrează pe aeroportul din Munchen (Germania). Tânăra se descrie ca fiind o persoană răbdătoare și comunicativă și spune că își dorește un partener care să accepte faptul că are o fiică.

„Când părinții mei au decis să se mute în Italia aveam 7 ani. Am avut o cpilărie frumoasă și fericită. Părinții mei locuiesc separat, sunt despărțiți de șapte ani de zile. Când am primit vestea inițial nu am vrut să accepte, și azi am momente când nu accept. Dar e mai bine să stea așa dacă nu se iubesc. Azi îi susțin, am acceptat”, a vorbit tânăra despre divorțul părinților.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Mireasa, sezon 10. Ramona, confesiuni dureroase despre calvarul trăit alături de fostul iubit! Ce a zis, cu lacrimi în ochi

„Până la 24 de ani am avut o singură relație serioasă. La 17 ani a început relația, la 18 m-am mutat la el și la 19 am rămas însărcinată. Am făcut doar cununia. Cu am o fetiță de 5 ani. Relația părea să meargă bine, nu pot să dau vina ăe el că ne-am despărțit. Problemele au început când a făcut fetița 3 ani, noi nu mai comunicat. Dar și el avea o problemă, juca la păcănele. A dat multe dintre lucrurile părinților mei la amanet. Zicea mereu că se lasă, dar după iar se apuca”, a spus Ramona la Mireasa sezonul 10.

Cei doi au custodie comună și, fiindcă nu a putut să o ia în Germania, fetița stă la tatăl ei. Ramona vine și de două luni în România și stă una sau chiar două săptămână.

Ramona susține că are de gând să se mute în România și să locuiască din nou cu fiica ei, chiar dacă asta înseamnă să își facă dreptate în instanță.

Ce alte confesiuni a făcut Ramona? Află totul urmărind clipul video de mai sus din emisiunea Mireasa sezonul 10 din 7 august 2024.

Mireasa – Iubeşte de 10, de luni până vineri, de la ora 14:00. Vezi online ce se întâmplă în casa fetelor și casa băieților pe AntenaPLAY

Din 29 iulie de luni până vineri, de la 14:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, gazda reality show-ului Mireasa întâmpină o nouă serie de concurenţi dornici să lupte cu toate forţele pentru a-şi găsi sufletul pereche.

În plus, la fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY. Acestea se vor activa după prima emisiune din sezonul 9, pe 29 iulie, de la ora 17:00.

De asemenea, Concursul Mireasa - Iubire de 10 se defășoară în perioada 08.07.2024 – 23.08.2024. Pe 23 august, în emisia live de Mireasa, se va anunța câștigătorul concursului. Intră pe https://iubirede10.a1.ro/, completează formularul cu datele personale și încarcă o fotografie prin care să exprimi ce înseamnă iubirea de 10 pentru tine.