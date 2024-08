Mireasa, sezon 10. Ramona, confesiuni dureroase despre calvarul trăit alături de fostul iubit! Ce a zis, cu lacrimi în ochi

În ediția de vineri seara a emisiunii Mireasa-Capriciile iubirii, din 2 august 2024, Ramona a oferit detalii despre calvarul prin care a trecut cu fostul ei iubit.

Problematica unei femei care are un copil devenea din nou un subiect de discuție în rândul fetelor, în special între Raluca și Ramona. Aceasta din urmă a dezvăluit detalii despre calvarul prin care a trecut cu fostul ei iubit, în ediția de vineri a emisiunii Mireasa-Capriciile iubirii, din 2 august 2024.

„Și fostul meu er foarte imatur, avea anumite vicii nașpa, dar de când ne-am despărțit și a plecat, s-a mutat în străinătate, mintea lui s-a dezghețat mult mai mult. Gândește mult mult mai bine, nu mai are vicii, în fine! Nu mai face nimic nașpa, acum e un om bun, s-a maturizat foarte mult”, a zis Raluca.

Apoi, Ramona a fost cea care și-a deschis sufletul în emisiune și a dezvăluit detalii despre calvarul prin care a trecut cu fostul ei iubit.

„Tatăl copilului meu juca la păcănele. Nu doar ăsta a fost motivul pentru care ne-am despărțit, sunt mai multe motive. Am preferat să nu spun nimănui, nu am vorbit cu nimeni despre asta. Singurul care știe e fratele meu. Era foarte, nu știu cum să spun, foarte agresiv verbal. Nu am rămas fără bani în casă fiindcă mă ajutau mereu mami și tati. Dacă nu erau părinții, da, rămâneam fără bani în casă. Cel mai mult m-a marcat un episod când trebuia să mergem să facem cumpărături și-mi aduc aminte că ne-am întâlnit cu fratele meu, a propus să mergem toți să mergem să bem ceva, dar a refuzat. Prietenii noștri s-au oferit și ei, a refuzat. A zis că merge cu mine să scoatem bani și după merge cu prietenii. Mi s-a părut ciudat că nu merge cu fratele meu și alege prietenii, el s-a supărat, n-a mai făcut nicio cumpărătură, pe drumul spre casă (unde nu sunt case) m-a scuipat de trei ori și m-a lăsat pe jos. Mi-a fost greu să îmi fac o altă relație după, nu am mai avut încredere”, a zis Ramona cu lacrimi în ochi, abia putând să își mai ascundă durerea.

„M-am întors acasă la el pentru că atunci consideram că asta e cel mai bine pentru mine și fetița mea. După ce au divorțat ai mei am realizat că nu era ok nici relația mea, am vorbit mult cu fratele mele și mi-a zis că nu ar trebui să accept multe lucruri. Am hotărât să ne despărțim. A fost greu, prima mea relație, a țintu 6 ani. Dar de atunci nu am mai putut să am încredere în băieți. Nu m-a lovit, poate să mă ia de păr, dar atât”, a mai completat tânăra, spre uimirea tuturor.

„Lucrurile astea nu sunt normale deloc, indiferent că este femeie sau bărbat”, a spus Gabriela Cristea, care apoi i-a dat sfaturi și încurajări.

