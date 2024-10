Mireasa sezon 10. Ce a dezvăluit mama lui Cristi despre fosta lui relație. Ce detaliu a ieșit la iveală despre trecutul lui

În ediția din 16 octombrie 2024 a emisiunii Mireasa-Capriciile iubirii au fost difuzate imagini cu mama lui Cristi, care a făcut dezvăluiri despre fosta relație a lui, care l-a marcat profund.

Încă de când a intrat în casa Mireasa sezonul 10, Cristi a stârnit un val uriaș de reacții și de revolte în rândul fanilor și al concurenților atunci când a dezvăluit ce concepții despre viață și relații are. Tânărul nu s-a ferit să recunoască faptul că a fost infidel și ideile sale despre înșelat le-au intrigat din plin pe concurente.

Acum, mama lui Cristi a vorbit cu fetele despre neînțelegerile avute de el în fosta relație. Concurentul a fost pe cale să se căsătorească, dar partenera i-a fost infidelă, lucru ce l-a marcat și lucru ce ar fi, de fapt, motivul pentru care Cristi are o asemenea atitudine.

Ce a dezvăluit mama lui Cristi despre fosta lui relație. Ce detaliu a ieșit la iveală despre concurent și ce l-a marcat pe tânărul de la Mireasa sezonul 10

Nu mai este o noutate faptul că noul concurent din casă i-a surprins pe toți cu dezvăluirile sale despre înșelat:

„La partea asta sunt dificil. Am înșelat de foarte multe ori”, a recunoscut tânărul pentru Isabelle.

„Tu crezi că o femeie va accepta așa ceva?”, a întrebat Sorin.

„La cum mă știu eu pe mine, da! Eu știu că pot să am femeia lângă mine care să știe ce caracteristici am și ce valori am. Cred că există femeia aia deschisă la minte care să accepte, să știe cu cine e. Eu cred că orice bărbat mai devreme sau mai târziu va înșela. Cât să fii îndrăgostit de o fată? O viață, nu am cum! Stau un an de zile, dar mi se ia, și un an de zile e mult! Poate mai vreau și alte lucruri, că am o imaginație exagerată din punctul ăsta de vedere”, a fost declarația controversată făcută de concurent recent.

Apoi, mama acestuia a fost surprinsă când încerca să discute cu fetele din casa Mireasa sezonul 10 ca să explice motivele pentru care tânărul nu vede înșelatul ca pe o problemă în relație:

„A rămas așa cu un șoc, și-a pierdut toată încredere în el, el nu crede că o femeie, dacă o găsește și e curată, el nu mai are încredere, crede că îl minte. Era într-o relație de trei ani, avea nunta pusă, totul, pe 18 septembrie era nunta. După ce a cerut-o s-a descoperit ce s-a întâmplat, că a înșelat ea. Am fost convinși toți din familie că era ok fata, era iubită de toată familia, blândă, exact ce îmi doream eu. Dacă el, lăutar, îi place să iasă, îmi doream o fată care să îl tragă de spate. Îmi plăcea o fată să pună piciorul pe el. Pleca la cântări, ei i se părea aiurea să îl aștepte acasă, așa că mergea să stea la sora ei să doarmă. Dar apoi au început discuții, telefoane (…). Au călcat strâmb amândoi”, a povestit femeia, imaginile fiind difuzate în ediția din 16 octombrie 2024 a emisiunii Mireasa-Capriciile iubirii.

„S-au cunoscut foarte frumos, îmi era drag de ea de nu există”, a mai recunoscut doamna.

Discuțiile au continuat apoi în platoul emisiunii cu Gabriela Cristea și invitații.

Ce s-a mai aflat? Află totul urmărind clipul video de mai sus din ediția din 16 octombrie 2024 a emisiunii Mireasa-Capriciile iubirii.

