Mireasa sezon 10. Mirela a luat cina în casa băieților și Cristi a făcut o dezvăluire ce i-a uimit pe toți. Mihai, reacție fermă

În ediția din 16 octombrie 2024 a emisiunii Mireasa-Capriciile iubirii au fost difuzate imagini cu ce s-a întâmplat când Mirela a fost invitată la cină în casa băieților. Cristi a făcut o dezvăluire ce i-a uimit pe toți.

Mirela este cea mai nouă concurentă în casa Mireasa sezonul 10 și recent a fost invitată la cină în casa băieților. A fos tun bun prilej pentru ca ea să pună întrebări și să îi cunoască mai bine pe băieți, dar în același timp a fost și o ocazie bună pentru băieți să își dea seama cu cine ar fi ea compatibilă. În timpul discuțiilor, Cristi a făcut o dezvăluire ce i-a lăsat mască pe mulți.

Mirela, noua concurentă din competiție, are 28 de ani și este din Râmnicu Vâlcea. Se consider o fire sociabilă și aceast lucru s-a văzut mai ales în timpul cinei pe care a servit-o în casa băieților. Tânăra nu a ezitat să pună întrebări și a reușit să afle detalii despre motivul pentru care Stelian crede că relația lui cu Ramona a fost sortită eșecului.

Apoi, discuția s-a îndreptat către Cristi, care a vorbit cu invitata din casa băieților despre concepțiile lui despre viață și relații și despre înșelat, un subiect ce a stârnit numeroase reacții în ultimele zile în casa Mireasa sezonul 10.

„M-am certat cu peste 70% dintre concurenți, am făcut un șpriț, au ajuns să fie neînțelegeri, nu am pus frână, în loc să mă duc să dorm am dat curs, m-a luat capul, a degenerate urât, am spus niște vorbe și am exagerat cu niște lucruri, mi-am urcat și toate fetele în cap, am zis că înșel. Nu am ascuns asta, că înșel. Cea mai lungă relație a mea a fost de trei ani și am șic cerut-o, a fost și puțină logodnă, ca să zic așa”, a mărturisit concurentul.

„Și în trei ani a fost și înșelat, să înțeleg”, a zis tânăra.

„Da, dar nu am înșelat cu sufletul, nu mi-a luat minține una ca să am o relație paralelă. Și am înșelat după al doilea an”, a explicat concurentul, care a zis că nu va mai recurge la astfel de gesture atunci când va găsi tânăra potrivită alături de care va avea relația perfectă pentru el.

Ulterior, după difuzarea imaginilor, discuțiile au continuat în platoul emisiunii Mireasa-Capriciile iubirii. Laura a fost adusă des în discuție, iar Mihai a reacționat și a impus ceva pentru Raul și Stelian.

Despre ce este vorba? Află totul urmărind clipul video de mai sus din ediția din 16 octombrie 2024 a emisiunii Mireasa-Capriciile iubirii.

