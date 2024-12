Mireasa, sezon 10. Ce a spus Simona despre despărțirea de Sorin. Fata a dat cărțile pe față cu lacrimi în ochi

Simona, fosta concurentă a sezonului 10 Mireasa, a vorbit despre despărțirea de Sorin. Cu un nod în gât, tânăra le-a cerut oaemnilor să nu o mai jignească.

Simona a făcut un live pe TikTok pentru a lămuri niște lucruri referitoare la ea și Sorin. În pragul lacrimilor, Simona a spus că nu ea a fost vinovată pentru relația dintre Sorin și familia lui. În timp ce tânăra vorbea, mama ei se afla în cameră și o încuraja.

„Mi-am dat seama că nu eu sunt motivul pentru care relația lor este defectuoasă. Nu sunt o victimă în această poveste. Am înțeles că doamna Ana a picat la mijloc, dar nu din cauza mea. Nu sunt eu motivul pentru care Sorin stă plecat de acasă de la 17 ani. Eu am venit acasă, l-am lăsat pe Sorin să meargă a familia lui. Sorin în acest moment este liber. Eu am spus că dacă el își dorește eu merg, cu toate că risc să fiu înjurată și dată afară pe poartă. Eu am spus că risc să merg la ei și să las capul jos încă o dată. Ce să fac mai mult de atât. Nu știu unde este. El a spus că o să meargă la familia lui. Nu știu dacă este la familia lui. Primul lucru pe care l-am făcut când am ieșit din casă a fost să-i cumpăr din banii mei țigări și haine lui Sorin. Că ta-su nu voia să-i trimită haine, murea ăla de frig în casă”, a spus Simona.

Simona a dat de înțeles că unul dintre motivele separării este faptul că Sorin nu s-ar fi dus la muncă.

„Întotdeauna am avut bănuții mei, dar, după părerea mea, bărbatul trebuie să-ți ofere o oarecare încredere și stabilitate. Că se pate ocupa de tine și de o familie pe care spune că și-o dorește. M-am îndrăgosit de acest băiat, ne-am potrivit. În cadrul emisiunii nu am vorbit lucruri pe care le-am vorbit afară”, a spus Simona.

Articolul continuă după reclamă

La întrebarea: „Afară ți-ai dat seama că nu vrea să muncească?”, Simona a răspuns:

„Eu înțeleg că avem puțin timp de când am ieșit din competiție și la început ești ușor debusolat, dar a fi debusolat e una și de a nu avea idei și de a nu căuta idei și a nu fi interesat să cauți idei este cu totul altceva. Sunt administrator la propira mea firmă, am propria fermă de animale, trăiesc bine, nu trebuie să muncesc 8 ore. M-a întrebat cineva dacă Sorin nu a vrut la fermă. E greu la fermă, mai ales în perioada asta, sunt fătări, e multă muncă”, a spus Simona.

În pragul lacrimilor și cu mama ei alături, Simona a vorbit despre despărțirea de Sorin. Ce a avut de spus fosta concurentă Mireasa: „I-am cumpărat haine din banii mei”

Citește și: Mireasa sezon 10. Sorin, profund dezamăgit de tatăl său: „Are 50 de ani și cu părere de rău că zic asta, degeaba îi are!”

Cineva i-a spus că-și va găsi rapid alt iubit, dar fata a răspuns: „Nu caut. Nu sunt în căutare.

„Nu a fost nicio ambiție cu căsătoria. Mi-am dorit din tot sufletul să-mi fac o familie și am crezut că am găsit bărbatul potrivit. M-am îndrăgostit.

Sunt lucruri pe care nu o să pot să vi le spun niciodată. Nu vreau să pun pe nimeni în niciun fel de situație. Nu sunt în măsură să judec relația părinților lu cu copilul lor, dar îmi doresc ca jignirile să se oprească. Sunt la mine casă, m-am dat la o parte, nu vreau să le pomenesc numele, vreau să fiu lăsată în pace”, a mai spus Simona.

Citește și: Cum au apărut Simona și Sorin în mediul online, după eliminarea tânărului. Cei doi radiază de fericire