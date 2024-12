Mireasa, sezon 10. Ce spune doamna Cristina despre conflictele în care a intrat Cristi. Mama băiatului a intervenit telefonic

Doamna Cristina și-a spus părerea despre conflictele în care a intrat Cristi cu foarte puțin timp înainte de finală.

Doamna Cristina spune că nu-i poate reproșa fiului ei decât că este prea sincer. În ultima perioadă, Cristi a avut comentarii la adresa a două cupluri din casa Mireasa. Logodnicul Daianei nu crede în veridicitatea cuplurilor Stelian-Ramona și Laura-Mihai.

„Când am intervenit cu telefonul la dumneavoastră am considerat că a greșit Cristi în privința Daianei. în momentul ăsta nu am considerat să sun pentru că nu am simțit că e momentul să intervin. Dar dacă m-ați sunat și vreți să-mi dau cu părerea eu nu refuz niciun fel de întrebare. Dacă aș considera că Cristi ar face tot ce se întâmplă pentru finală… Doamna Paula, că doamnei Paula vreau să mă adresez, avea același păreri ca mine despre Laura și Mihai”, a spus Doamna Cristina.

Doamna Cristina a intervenit telefonic la Mireasa, Capriciile Iubirii

„Permiteți-mi să mă răzgândesc. Aceste atacuri mi se par lovituri sub centură și nu încadrează cu cât de frumoși sunt ei. De ce să murdărească zilele astra cu niște atacuri?”, a spus Paula Chirilă.

„Dacă el nu crede într-un cuplu și își dă cu părerea, pentru că el nu e genul de băiat care să vrea să ajungă pe burtă în Finală? Eu dacă ar trebui să-l cert pe Cristi i-aș spune doar: De ce ești atât de sincer? Nu știu ce să obiectez eu în privința lui Cristi. Acel premiu eu consider că trebuie să meargă la acel cuplu plin de sentimente. La tinerii care sunt îndrăgostiți, nu la care e mai șmecher și știe să joace.

Finala sezonului 10 Mireasa are loc pe 20 decembrie 2024

Patru cupluri sunt în finala sezonului 10 Mireasa. Ionela și Robert, Ramona și Stelian, Daiana și Cristi, Laura și Mihai, sunt cele 4 cupluri logodite care participă la Finala de pe 20 decembrie 2024.

Doar unul dintre cupluri va fi însă desemnat câştigătorul celui de-al optulea sezon Mireasa şi al marelui premiu, în direct, la Antena 1 și în AntenaPLAY. Perechea care se va afla pe primul loc, adică cea care se va căsători și va strânge cele mai multe voturi din partea telespectatorilor, va fi declarată câștigătoare și va intra în posesia premiului total brut în valoare de 40.000 de euro.

Regulamentul spune că, după oficierea căsătoriei în cadrul emisiunii în direct, cuplul clasat pe primul loc este desemnat câștigător.

Înmânarea premiului în valoare totală brută de 40.000 de euro se va face în termenul prevăzut în regulamentul sezonului 10

Pentru a intra în posesia premiului, conurenții finaliști vor realiza și vor transmite, la solicitarea Organizatorului, în scopul prezentării în emisiune și în toate mediile de comunicare a conținutului emisiunii, materiale audio-video și foto înregistrate sau realizate de aceștia după încheierea emisiunii pentru a reflecta viața de cuplu sau momentele trăite împreună pe o durată totală de 6 luni de la data difuzării ultimei ediții a emisiunii în care au participat.

Cuplurile pot fi votate prin SMS la 1272 și gratuit pe cele două platforme de vot: http://mireasa.a1.ro și în Aplicația Antena 1. Concurenții pot fi votați atât individual, cât și pe cupluri.