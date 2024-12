Mireasa, sezon 10, 18 decembrie 2024. Ce au spus Ramona și Stelian în „campania electorală”. Fata a vorbit și despre fiica ei

La campania electorală, Ramona și Stelian au vorbit despre obstacolele din relația lor și despre ce ar face cu marele premiu.

„Pentru noi premiul cel mare a fost că ne-am cunoscut. Se știe că nu am avut un parcurs ușor, am avut intrigi, controverse, am avut o perioadă în care ne-am pierdut, dar am înțeles că nicio fată nu e pentru mine cum e Ramona. Am realizat că ne completăm în ciuda a tot ce s-a întâmplat. Familiile noastre au avut un conflict în exterior, nu au fost situații deloc ușoare, dar ne aflăm aici, suntem doar noi doi împreună.

Nu ne-am gândit la marele premiu în bani. Am avut niște discuții legate de o afacere. O parte din sumă s-ar putea duce într-o idee de afaceri”, a spus Stelian.

Cum a reacționat Stelian când Ramona a spus că Rebecca va locui cu ei. Ce au mai spus cei doi în „campania electorală”

„Între noi a fost o chimie de la început. Eu m-am gândit să fac ceva cu aranjamente florale pentru nunți și botezuri”, a spus Ramona.

Ar mai fi alternativa să-i ținem pentru un moment, să ne mutăm cu chirie unde să fim noi doi și să ne acordăm timpul pentru a ne începe un viitor împreună. Bănuții ăștia ar veni ca un plus”, a spus Stelian.

„N-o să stăm doar eu și Stelian, o să stea și Rebecca cu noi”, a spus Ramona.

„Da, și acesta este un aspect. Trebuie să lămurim!”, a reacționat Stelian.

„Părea că ce a spus Ramona despre Rebecca te-a luat prin surprindere”, a spus Ramona.

„Nu m-a luat neapărat prin surprindere”, a spus Stelian.

Finala sezonului 10 Mireasa are loc pe 20 decembrie 2024

Patru cupluri sunt în finala sezonului 10 Mireasa. Ionela și Robert, Ramona și Stelian, Daiana și Cristi, Laura și Mihai, sunt cele 4 cupluri logodite care participă la Finala de pe 20 decembrie 2024.

Doar unul dintre cupluri va fi însă desemnat câştigătorul celui de-al optulea sezon Mireasa şi al marelui premiu, în direct, la Antena 1 și în AntenaPLAY. Perechea care se va afla pe primul loc, adică cea care se va căsători și va strânge cele mai multe voturi din partea telespectatorilor, va fi declarată câștigătoare și va intra în posesia premiului total brut în valoare de 40.000 de euro.

Regulamentul spune că, după oficierea căsătoriei în cadrul emisiunii în direct, cuplul clasat pe primul loc este desemnat câștigător.

Înmânarea premiului în valoare totală brută de 40.000 de euro se va face în termenul prevăzut în regulamentul sezonului 10

Pentru a intra în posesia premiului, conurenții finaliști vor realiza și vor transmite, la solicitarea Organizatorului, în scopul prezentării în emisiune și în toate mediile de comunicare a conținutului emisiunii, materiale audio-video și foto înregistrate sau realizate de aceștia după încheierea emisiunii pentru a reflecta viața de cuplu sau momentele trăite împreună pe o durată totală de 6 luni de la data difuzării ultimei ediții a emisiunii în care au participat.

Cuplurile pot fi votate prin SMS la 1272 și gratuit pe cele două platforme de vot: http://mireasa.a1.ro și în Aplicația Antena 1. Concurenții pot fi votați atât individual, cât și pe cupluri.