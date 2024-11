În cursul zilei de ieri, un conflict puternic a luat naștere între Raul și Isabelle. Iată ce și-au spus cei doi.

După scurta cunoaștere, Raul și Isabelle nu au rămas în cei mai pozitivi termeni. Cei doi și-au aruncat vorbe grele.

Citește și: Mireasa, sezon 10. Fetele au vorbit despre cum se abordează într-o relație ideea de a ieși în club. Părerile sunt împărțite

Mireasa, sezon 10. Conflict între Raul și Isabelle. Cei doi și-au adresat cuvinte grele: „Mie nu mi-a plăcut niciodată de Raul!”

„Ești falsă”, i-a spus Raul concurentei. „Ce-mi vorbești mie de sus? (...) Nu știi să vorbești în emisiune, tu tot timpul vorbești pe lângă că poate mai vede fostul.”

„Să vadă”, răspunde tânăra. „Nu-l mai aduce pe omul ăla în discuțite, mai termină!”

„Ce ragi atât, crezi că mă intimidezi?” o întreabă tânărul.

„Nu te uiți cum arăți?” întreabă Isabelle. „Ce să intimidez la tine?”

„Eu mă gândesc la el, că omul ăla nu se compară cu nimeni din emisiune”, mai adaugă ea. „Nu ești în măsură să vorbești despre el.”

„Nu te mai agita atâta”, îi spune Raul. „Tu nu-ți vezi de treaba ta.”

„Eu îmi văd de treaba mea, nu mă frec pe aici”, răpunde tânăra.

„Te freci pe la hoteluri, am înțeles!” spune Raul.

„Marș!” spune fata și pleacă.

În urma comportamentului său, Raul a devenit subiect de discuție pentru mătușa Mioara și unele fete din casă.

„El bagă puțin fitilul, dar nu-l arde complet”, e de părere Ramona. „Eu am stat foarte bine să analizez chestia asta.”

Acestea cred că Raul poate fi isăita din casă.

„El când a venit, își dorea relație foarte mult și acum este fata asta care te place și îți bați joc”, mai spune Ramona.

„S-a îndrăgostit destul de mult fata asta de el?” întreabă doamna Mioara. „Eu n-am nimic cu ea, dar acum a văzut clar cum e el.”

„S-a dus demnitatea aia de femeie”, spune Ramona. „Nouă când ne place de un băiat uităm de demnitatea noastră de femeie.”

„Dacă atingi pe cineva, dacă lovești...” o pune în gardă Ionela pe Isabelle.

„Eu le zic în față”, spune Isabelle. „La mine a fost punctul când s-a zis de tata și de fostul. (...) Într-o viață anterioară am fost cu Raul de zice el că a stat cu mine? (...) E o diferență, Ramo, să stai de vorbă și într-o relație.”

„Nu puteam să mă bucur la gesturile astea”, continuă tânăra. „Mi-a și făcut micul-dejun, unde se credea într-un film american? (...) Sunt drăguțe, dar să vină și de la o persoană de care îți place. Mie nu mi-a plăcut niciodastă de Raul. (...) Nici n-ai cum să iubești o femeie după trei zile. (...) El nu dă dovadă de respect.”

În platoul Capriciile iubirii, Isabelle spune mai multe despre discuția cu Raul.

„Mi-a spus că: <<Nu știu ce am văzut eu la tine.>> M-a făcut grasă, că mi-a zis că mă cam strânge cureaua. Și da, nu am nicio problemă că m-am îngrășat. (...) Și eu la rândul meu am vorbit urât și îmi cer scuze”, spune Isabelle.

Aceasta susține că i se pare deplasat ca Raul să vorbească despre fostul ei iubit și consideră că doar ea poate vorbi despre el.

„Eu nu am jignit pe fostul ei”, spune Raul.

„Zice intenționat pentru că s-a și spus că joi seară s-a dus la AntenaPLAY și a spus că vrea să rămână până la final”, susține Isabelle despre Raul care spune că vrea să plece acasă.

„Da, pentru că am încurcat cuvintele”, spune Raul.

Citește și: Chatul zilei la Mireasa, 20 noiembrie 2024. Comentează aici cele mai importante momente din show

Mireasa – Iubeşte de 10, de luni până vineri, de la ora 14:00. Vezi online ce se întâmplă în casa fetelor și casa băieților pe AntenaPLAY

Din 29 iulie de luni până vineri, de la 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY, gazda reality show-ului Mireasa întâmpină o nouă serie de concurenţi dornici să lupte cu toate forţele pentru a-şi găsi sufletul pereche.

În plus, la fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate în AntenaPLAY. Acestea se vor activa după prima emisiune din sezonul 9, pe 29 iulie, de la ora 17:00.

Concurenții și mamele pot fi votate prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma http://mireasa.a1.ro.

De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 10.