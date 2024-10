Mireasa sezon 10. Cum a reacționat Stelian după ce a fost făcut misogin și homofob. Concurentele au dezbătut subiectul „Stelian”

În ediția din 28 octombrie 2024 a emisiunii Mireasa-Capriciile iubirii, Stelian a avut ocazia de a vedea ce părere au fetele despre el. Iată cum a reacționat după ce i-au fost aduse mai multe acuzații!

În ediția din 28 octombrie 2024 a emisiunii Mireasa-Capriciile iubirii au fost difuzate imagini cu fetele care dezbăteau subiectul „Stelian” pe terasă.

Deși nimeni nu se aștepta, s-a implicat în discuție inclusiv Ramona. Ea a făcut o declarație care le-a luat prin surprindere pe celalalte concurente.

Cum a răspuns Stelian după ce a fost făcut misogin și homofob

Ramona nu s-a mai abținut și a recunoscut faptul că ea încă are emoții și se pierde atunci când vorbește cu Stelian.

Daiana și-a amintit imediat de relația celor doi spunând că ei au avut parte de un început frumos, dar că în comportamentul lui Stelian a apărut o schimbare: „Era foarte diferit Stelian când era cu Ramona, era mai dulce, stătea numai cu ea, o iubea întruna, erau foarte frumoși, chiar îmi pare rău pentru unde s-a ajuns”.

Totuși, discuția nu a rămas într-un context pozitiv, pentru că Tess și-a expus și ea punctul de vedere:

„Eu nu am nimic personal cu el, dar are o gândire foarte misogină, are și tente homofobice și mă deranjează rău pe mine ca persoană că eu am prieteni (n.r. de genul)”

Ramona a încercat să îi caute cauze atenuante, motivând că este o persoană nervoasă și că atunci când intră în starea aceata, trebuie să fie lăsat în pace, nu „ațâțat” așa cum a făcut-o Robert.

„Robert mi se pare că joacă foarte pervers” a mai adăugat aceasta.

Fetele apoi au schimbat subiectul și au continuat să discute despre băieți, dar și despre posibila ispită.

Ulterior, în ediția din 28 octombrie 2024 a emisiunii Mireasa-Capriciile iubirii, imaginile au fost comentate și de Simona Gherghe care a dorit să afle și părerea lui Stelian despre discuția fetelor.

Iată cum a răspuns când prezentatoarea l-a întrebat dacă este misogin sau dacă are tente homofobe!

„N-aș prea tinde să cred, dar am niște caracteristici dacă pot să le numesc așa. Da, am percepția mea, viziunea mea, pot să înțeleg anumite lucruri, dar nu înseamnă că trebuie să le și accept.” a spus concurentul cu privire la acuzația potrivit căreia ar fi homofob.

„Bărbatul trebuie să prezinte anumite competențe, eu cred că bărbatul trebuie să fie capabil să ofere o anumită protecție, siguranță, stabilitate din toate punctele de vedere, nu doar să fie mare și să aibă mușchi. Din punctul meu de vedere trebuie să fie un întreg.” a motivat și despre acuzația potrivit căreia ar fi misogin.

Vezi în clipul video al articolului întreaga discuție din cadrul emisiunii Mireasa-Capriciile iubirii.

Mireasa – Iubeşte de 10, de luni până vineri, de la ora 14:00. Vezi online ce se întâmplă în casa fetelor și casa băieților pe AntenaPLAY

Din 29 iulie de luni până vineri, de la 14:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, gazda reality show-ului Mireasa întâmpină o nouă serie de concurenţi dornici să lupte cu toate forţele pentru a-şi găsi sufletul pereche.

În plus, la fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY. Acestea se vor activa după prima emisiune din sezonul 9, pe 29 iulie, de la ora 17:00.

Concurenții și mamele pot fi votate prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma http://mireasa.a1.ro.

De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 10.