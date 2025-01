Foștii concurenți de la Mireasa sezonul 10 sunt foarte activi pe Tiktok. Simona, de exemplu, face zilnic live-uri pe rețeaua socială.

În unul dintre ele, a vorbit despre Mirela, care s-a simțit jignită. Aceasta i-a cerut socoteală tot pe Tiktok.

Mireasa sezon 10. Scandal fără precedent între două foste concurente. Mama uneia dintre ele a intervenit să-și apere fiica

După ce i-a reproșat că a numit-o ”proastă, Mirela i-a spus Simonei că practică cea mai veche meserie din lume: prostituția.

Tess: ”E supărată Mirela că vorbești urât”

Mirela: ”Nu sunt supărată, dar nu înțeleg de unde până unde mă faci pe mine proastă și aduci anumite vorbe la adresa mea. Cu ce te-am deranjat pe tine, în primul rând?”

Simona: ”Cu nimic. Nu mă cert cu tine sau ceva. Eu doar am spus că eu consider că ești mică în cap și că ești ușor influențabilă. Nu ca să mă cert cu tine. Eu nu o consider neapărat o jignire. Așa te văd eu, e posibil să fie greșit. Eu te văd mică în cap și ușor de influențat. Asta nu e un lucru rău, nu că aș fi eu vreo deșteaptă”.

Mirela: ”Lasă-mă pe mine așa mică în cap și ușor influențabilă”

Simona: ”Oricum, eu nu te încurcam pe tine”

Mirela: ”Mai bine așa decât cum ești tu. Nu vreau să te jignesc mai mult. Prostituată...”

Tess a intervenit și i-a explicat Mirelei că prostituata este o femeie care prestează servicii sexuale în schimbul banilor: ”Ce a făcut Simona a fost în mediul virtual, adică în mediul online, adică nu există contact fizic...”

Mirela a întrerupt-o: ”Dar tu ai fost acolo, tu ești avocatul poporului? Ai fost cu ea, să vezi ce a făcut ea?”

Simona: ”Ai fost cu mine pe Elveția, Germania, la Italia, la Spania, să știi dacă m-am prostituat sau nu?! Ai fost cu mine la public24?”

Mirela: ”Asta e părerea mea”

Simona: ”Și eu pot să fiu nesimțită. Vrei să vorbim pe fapte? Tu îmi aduci mie acuze că sunt prostituată. Eu pot veni cu dovezi concrete cu cine întrețineai tu relații sexuale până să intri la Mireasa. Vrei?”

Mirela: ”Hai, te rog. Insist”.

Simona a zis că nu poate face așa, dar fata ar trebui să îi accepte părerea când a zis că este ”proastă”. Doamna Mihaela, mama Simonei, i-a luat telefonul fiicei și a izbucnit: ”Tu știi ce înseamnă să fii prostituată? Fata mea a făcut videochat două săptămâni, tuto. Nu-mi face mie fata prostituată. Ești proastă, mamă, terminată”.