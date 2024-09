Mireasa, sezon 10. Simona, noua concurentă din casă, a avut o viață amoroasă tumultuoasă. Ce a ieșit la iveală despre tânără

Simona, noua concurentă de la Mireasa sezon 10, a scos la iveală detalii neștiute despre viața ei amoroasă. Se pare că tânăra s-a iubit cu un bărbat care se afla deja într-o altă relație. Iată ce a putut să povestească la Capriciile Iubirii, după emisia de luni.

După doar câteva zile în casa Mireasa, Simona a simțit nevoia să discute cu celelalte concurente despre un aspect neașteptat din viața amoroasă. Mai mult, tânăra a dezvăluit că a venit în show-ul matrimonial pentru a ieși din zona de confort.

„Nu spun că o să mă mărit neapărat, îmi doresc să cunosc oameni. Eu m-am închis foarte mult în mine de când am terminat relația cealaltă. Eu n-am mai fost capabilă să mai am sentimente pentru cineva, am devenit foarte rece. M-am gândit că ar fi o experiență mișto și poate m-ar ajuta să ies din problemele astea”, a mărturisit Simona.

Noua concurentă a mai declarat că fosta relație s-a încheiat cu mai bine de un an, însă i-a fost destul de greu să treacă peste despărțire.

„Eu știam că este într-o altă relație din prima zi. M-am îndrăgostit nebunește pentru prima dată în viața mea. L-am iubit de nu mai judecam. El era într-o relație de asta modernă, ea nu prea era acasă, plecase în străinătate la muncă. Și eu am acceptat până când mi s-a luat de așteptare. Nu ne ascundeam de ea pentru că trăiam în casa ei. (...) Sincer, evit să vorbesc despre subiect. Nu e vorba doar de mine. Eu nu am nimic cu nimeni, dar sunt oameni care nu au trecut peste. Ce e greu să zici? Am fost amanta cuiva 3 ani. Eu sunt nebuna, că eu am sunat-o pe ea și zis tot. Nu sunt cel mai cuminte exemplu de fată”, a mai povestit ea.

Citește și: Mireasa sezonul 10, 16 septembrie 2024. Ce s-a întâmplat între Stelian și Gabriel după avertismentul producției: „M-a atacat”

Simona a mai susținut că nu are niciun regret în ceea ce privește trecutul său, pentru că a făcut tot ce a simțit și când a simțit.

Ce a povestit Simona la Mireasa - Capriciile Iubirii, după ce a vorbit despre fosta relație

După ce și-a asumat statutul de „amantă”, Gabriela Cristea și invitații de la Mireasa - Capriciile Iubirii au ținut să-i adreseze câteva întrebări Simonei. Tânăra a mărturisit faptul că ea și cealaltă femeie din viata fostului său partener nu se cunoșteau.

Citește și: Mireasa sezonul 10, 16 septembrie 2024. Ce decizie a luat Ramona în legătură cu Stelian. Cum a primit băiatul vestea

„Am știut că nu mă pot rupe de acolo, nu a fost o pedeapsă pentru el, ci un mod prin care m-am obligat pe mine să nu mă mai întorc. De asta am sunat-o și i-am povestit tot. Recunosc, eram dependentă de el. Era nevoie doar de un apel sau un mesaj ca să mă întorc. Nu m-a interesat ca ei doi să își termine relația. Aveam câteva întrebări în ăștia 3 ani, iar eu știam doar versiunea ei. Și am vrut cumva să mă descarc, pentru că mă simțeam vinovată.

Nu este ceva de care sunt mândră. De fiecare dată era un chin. El mi-a spus din prima zi că are o relație. Între ei era o dependență financiară acolo, aici o să mă opresc. Din banii ei trăiam amândoi”, a mai povestit noua concurentă.

Mireasa – Iubeşte de 10, de luni până vineri, de la ora 14:00. Vezi online ce se întâmplă în casa fetelor și casa băieților pe AntenaPLAY

Din 29 iulie de luni până vineri, de la 14:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, gazda reality show-ului Mireasa întâmpină o nouă serie de concurenţi dornici să lupte cu toate forţele pentru a-şi găsi sufletul pereche.

În plus, la fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY. Acestea se vor activa după prima emisiune din sezonul 9, pe 29 iulie, de la ora 17:00.

Concurenții și mamele pot fi votate prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma http://mireasa.a1.ro.

De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 10.