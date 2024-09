Mireasa sezonul 10, 16 septembrie 2024. Ce decizie a luat Ramona în legătură cu Stelian. Cum a primit băiatul vestea

După gala de vineri în care Stelian a fost la un pas de eliminare, Ramona a decis să poarte o discuție între patru ochi cu acesta, în care să-i spună tot ce simte. Mai mult, tânăra și-a spus părerea sinceră și despre apropierea fostului partener de Ionela.

În ediția de luni, 16 septembrie 2024, telespectatorii au avut parte de un moment neașteptat. Stelian și Ramona au avut parte de o discuție sinceră, chiar după gala de vineri, unde băiatul a fost la un pas de eliminare.

De asemenea, Simona Gherghe a scos în evidență gestul uluitor al concurentului către fosta parteneră. După ce Ramona i-a oferit „talismanul” norocos, acesta a luat decizia să-l înapoieze când a aflat că rămâne în competiție.

Ce au vorbit Ramona și Stelian în ediția de luni de la Mireasa, de pe 16 septembrie 2024. Ce decizie a luat concurenta

Ramona a hotărât să își exprime sentimentele față de fostul partener, după o perioadă în care a refuzat să vorbească despre acest subiect delicat. Tânăra a dezvăluit că ține la Stelian, dar nu își mai dorește o relație cu el.

„Mă simt ciudat, cu tine nu pot să vorbesc. Noi am fost certați și nu prea ne-am băgat în seamă. (...) Prefer să îți spun ce sentimente am pentru tine. Nu știu dacă mi-aș mai face o relație cu tine. Sunt sigură pe sentimentele mele, dar nu mai încredere în cuvintele tale.

Eu mi-aș face o relație serioasă. Am tot stat și m-am gândit dacă chiar am sentimente de tine sau dacă este doar un atașament. Mi-am dat seama că țin la tine, nu știu exact să îți spun dacă sunt îndrăgostită, dar știu cum mă simt când apari tu. Am anumite sentimente față de tine”, a spus Ramona.

„Dacă nu e reciproc, nu o să-ți facă bine. Sunt niște lucruri care ne leagă. Da, mă atragi și îmi placi, dar nu pe asta se bazează o relație”, a completat Stelian.

„Poate eu o să mă atașez mai mult de tine, dar lucrul ăsta nu îmi va face bine. Te minți pe tine, Stelian, tu nu îți dorești o relație cu mine. Tu nu ți-ai dorit niciodată. Eu o să te evit pe tine, iar tu pe mine”, a mai adăugat tânăra.

