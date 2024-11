Mireasa, sezon 10. Simona, primul mesaj după eliminarea din emisiune. Ce le-a transmis celor care o critică în mediul online

Imediat după eliminarea din casa Mireasa, Simona a revenit în mediul online cu un mesaj tranșant. Fata a vorbit despre cele mai controversate momente, dar și despre acuzațiile care i se aduc.

Simona a părăsit casa Mireasa după ce a pierdut cursa de eliminare cu Isabelle, în ediția din 8 noiembrie 2024. Iubita lui Sorin a fost votată în procent de 58,19% de telespectatori să plece acasă. Deși a fost emoționată de separarea de iubitul ei, Simona a fost bucuroasă că se întoarce acasă.

Simona, primul mesaj după eliminarea de la Mireasa, sezon 10

Încă de la intrarea în emisiune, Simona a făcut vâvlă cu declarațiile sale. Fata a recunoscut că timp de 3 ani a fost amantă și nu a ascuns nici faptul că a făcut videochat.

Sorin, însă, nu s-a lăsat afectat de trecutul fetei și chiar au început să își facă planuri de viitor după ce s-au declarat un cuplu.

Cu toate acestea, tatăl băiatului a fost extrem de vocal în legătură cu trecutul tumultos al fetei. Și internauții și-au exprimat părerile cu privirile la acest subiect și imediat cum a ieșit din casa Mireasa, concurenta a ținut să clarifice mai multe lucruri.

Într-un mesaj publicat pe contul ei de Facebook, Simona a abordat două dintre cele mai controversate subiecte. Aceasta a ținut să precizeze că familia ei nu a fost de acord cu faptul că ea a făcut videochat și în plus, mama ei a insistat foarte mult să renunțe.

„Bună seară, as dori sa profit de ocazia de a fi afara si a putea vorbi liber motiv pentru care a venit momentul sa transmit un mesaj oamenilor care m au urmarit si mi-iu urmarit povestea din cadrul emisiunii Mireasa. Marturisesc ca am fost uimita de multimea covarsitoare de oameni care nu numai ca nu ma agreeaza dar ma judeca si ma jignesc. Ceea ce m-a uimit mai tare a fost faptul ca mi ati jignit familia, i-ati umilit si i-ati injosit , ati judecat in necunostinta de cauza , si pot intelege ca lucrurile s au perceput gresit sau ca oamenii aleg sa judece fara sa stie exact povestea din spate, dar v-ati gandit vreodata la impactul pe care l ar putea avea vorbele dumneavoastra? As dori sa fac cateva clarificari si nu pentru a ma scuza in fata cuiva sau pentru a castiga simpatia oamenilor, dar cu speranta ca poate printre voi mai sunt si oameni cu suflet. Decizia pe care am luat- in legatura cu videochatul a fost decizia mea proprie , cu care familia mea NU A FOST DE ACORD. V-as intreba daca vreodata in viata dumneavoastra ati fost pusi in postura de a nu fi de acord cu ceva dar totusi sa fiti nevoiti sa acceptati. Am fost toata viata un om care a facut tot ce l-a taiat capul, mi-am luat deciziile singura si am ales sa ma dau cu capul. nu am stiut sa ascult parintii care m-au sfatuit de atatea ori in privinta deciziilor gresite pe care le am luat in viata asta. Oameni dragi , nu mai puneti greutate pe umerii unor parinti absolut nevinovati. Nu sunt parintii nostri de vina pentru alegerile noastre gresite. Mama mea a incercat in nenumarate randuri sa ma opreasca stiind ca va fi ceva ce eu nu voi putea face si ma va afecta, dar eu am ales sa o fac. Si nu am ales sa fac asta din prea mult bine , am ales sa incerc sa fac asta cu speranta ca ma va putea ajuta sa am un trai mai bun pentru mine si implicit as fi putut sa fiu alaturi familiei mele. Nu mai trageti concluzii pripite nu am spus ca am facut o pentru ei, asta a fost un vis de al meu, sa imi pot ajuta familia, pe langa visul de a avea o viata mai buna, fara griji financiare. Ceea ce pare insa ca nu ati inteles nici pana in ziua de azi este ca nu am reusit oameni bun, dovada sta in faptul ca dupa doua saptamani m am retras. Doua saptamani de chin, de regret , sila de propria persoana, situatii umilitoare in care am ales sa ma pun intr-un moment in care nu mai vedeam nicio rezolvare pentru situatia in care ma aflam. Ati fost vreodata in situatia in care sa nu va doriti sa faceti ceva si totusi sa nu aveti alta varianta sau cel putin sa considerati ca nu exista o alta varianta? Ati fost vreodata in situatia in care sa va fie scarba de propria persoana? Sa va fie rusine de voi înșivă? Sa va fie frica sa iesiti din casa ca nu cumva cineva sa va recunoasca si sa va umileasca pe strada? M-as fi gandit ca veti da in mine si ma veti judeca pe mine dar ma asteptam sa compatimiti niste parinti care nu au vina. Raman uimita de lipsa de empatie a oamenilor …

Al doilea subiect pe care as vrea sa il abordez ar fi “amanta” . Am iubit un om 3 ani de zile. A fost o dragoste obsesiva, o alta alegere gresita din viata mea . Nu am stat cu acel om din interes, la fel cum nici cu Sorin nu aleg sa raman cu speranta ca voi avea castiguri materiale , pentru ca eu sunt dovada vie ca banii astazi ii avem, maine nu . Nu sunt omul care sa puna pret pe situatia financiara a cuiva, banii se fac oameni buni, si cum se fac, asa se duc . Daca as fi avut castiguri materiale din fosta relatie si doar asta m ar fi interesat cred ca si astazi as fi fost acolo . Am iubit omul gresit, da , am gresit ca am acceptat sa stau intr o relatie de genul si nu am fost demna , regret si in ziua de astazi, dar trecutul nu-l putem schimba oameni buni si timpul nu-l putem da inapoi, daca am putea ar fi simplu. Putem doar sa acceptam tot ce am trait, sa incercam sa ne iertam pentru tot si sa incercam pe cat posibil sa nu mai repetam greselile .

Referitor la momentele mai putin placute din cadrul emisiunii pe care deja le stie toata lumea, imi pare rau pentru fiecare in parte si regret ca i am vorbit asa cum i am vorbit Ionelei, regret ca am actionat la nervi si inteleg de ce ma judecati si ma blamati si nu va pot contrazice atunci cand spuneti ca am avut un comportament si limbaj de mahala . Celor ce m au inteles si mi au fost alaturi, va multumesc”, a transmis Simona pe Facebook, după eliminarea de la Mireasa, sezon 10.

